Barnehagene i distriktene i den nye storkommunen kommer ekstra dårlig ut: – Vi føler oss nedprioritert

– Dette er verdens beste barnehage, forteller barn og foreldre. – Men det er urettferdig at vi får svi for å tilhøre en periferi i nye Tønsberg kommune.

– Vi i FAU Fon barnehage vil veldig gjerne belyse en stor utfordring for alle barnehager i distriktene i nye Tønsberg kommune, forteller Kathrine Neslein Lislebø.

Fon-mammaen møter lokalavisa sammen med flere Fon-foreldre: Henriette Ormestad Kjær, Inger Terese Berg og Hanne Løvvold – alle er nåværende eller tidligere FAU-medlemmer.

– Hvilke rutebusser kan vi ta?

Greia er den at barnehagene i nye Tønsberg kommune får beskjed om å gå eller bruke rutebuss når de skal på aktiviteter utafor barnehagen – og det er det mye av: Svømmetrening, besøksdag på SFO, biblioteksbesøk på Revetal, med mer.

Det er bare ett problem for Fon barnehage og flere andre av barnehagene rundt om i Re: De kan ikke gå, og det er ingen rutebusser å bruke.

Dermed blir det dyrt, og den ekstraordinære utgiften for de landlige barnehagene må tas fra et stadig strammere barnehagebudsjett.

Re-barnehager justert ned til Tønsberg-nivå

ReAvisa har tidligere skrivi om at barnehagene i Re har fått en utfordrende overgang fra Re til Tønsberg kommune, der den økonomiske malen fra gamle Tønsberg ble gjeldende også for barnehagene her i Re.

Vår sammenslåingspartner brukte langt mindre penger på barnehager enn det vi gjorde – men kanskje var det flere gode grunner til at det er dyrere å drifte en barnehage her ute på landet?

Som for eksempel høyere transportutgifter på steder der det ikke går rutebusser som man kan bruke.

Risikerer at noen barn faller utafor

– Dette føles urettferdig, bare fordi vi ligger utafor rutebuss-forbindelse. Spesielt i en kommune som har visjonen «der barn ler», sier Kathrine til ReAvisa.

Løsningen har så langt vært at hele storfamilien og nabolaget blir satt i aksjon, der foreldre, besteforeldre, tanter og onkler, naboer, venner og kjente kjører barna til aktiviteter med barnehagen.

Det er neppe en god løsning for hver gang barna skal på aktiviteter utafor barnehagen, mener FAU-representantene. – Vi risikerer at noen barn faller utafor.

Gjør alt de kan for å løse floka

Fon-foreldre med familier strekker seg langt for å samkjøre – og å få alle med. Sånn er det jo i Fon og ellers her i Re. Og det er snakk om viktige tilbud, som for eksempel SFO-besøket denne våren, understreker foreldrene i prat med ReAvisa:

– Våre barn trenger også så absolutt å bli kjent på SFO, akkurat som alle andre barn. Det gjør noe med tryggheten første skoledag, forteller Inger Terese.

Foreldrene understreker at de er veldig fornøyd med Fon barnehage, og alt som er gjort for å prøve å få løst opp i denne floka.

– Bryter med likhetsprinsippet

FAU-representantene har stor forståelse for at det blir vrient å finne pengene til ekstraordinære transportutgifter i et allerede trangt barnehagebudsjett.

– Vi synes ikke slagordet til den nye storkommunen funker spesielt godt, for det kan fort hende at barn utpå landet her i Re ikke ler like mye hvis det er sånn her det skal være.

Foreldrene etterlyser også etterlevelse av kommunens eget likhetsprinsipp, som de mener brytes – så lenge det er sånn at foreldre må stå for, eller betale for, skyss sjøl.

– Føler oss nedprioritert

– At kommunen viser til at barnehagebarna skal ta rutebusser der det ikke finnes rutebusser å ta, er uholdbart, mener Fon-foreldrene. – Men ellers er det bare godt å si om Fon barnehage, understreker FAU-representantene samstemt:

Det er bare fordeler med en landlig, romslig og flott Fon barnehage på alle vis. – Men vi frykter at slike ting, i nye Tønsberg kommune, kan risikere å ødelegge for alt det flotte ved Fon barnehage.

– Vi føler oss nedprioritert i nye Tønsberg kommune.