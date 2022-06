Storbandet Fokus i Foynhagen: – Dette var helt rått!

Storbandet Fokus spiller i et stadig større og imponerende musikalsk spenn, med alt fra ballader og klassiske duetter til rap – som var kveldens absolutt beste.

Vi er heldig å ha mye kult i kulturbygda Re – og Storbandet Fokus er en del av det lokale kulturlivet som viser seg fram utafor gamle kommunegrenser.

Sommer etter sommer står de fulltallige på scenen i by’n, som en del av sommerprogrammet i Foynhagen. Og vi har all grunn til å være stolte av storbandet vårt.

Hjertelig gjensyn

Etter to avlyste korona-sommere, var det et hjertelig gjensyn da storbandet igjen sto på scenen en sommerkveld denne uka. Sammen med ingen ringere enn Heine Totland.

Han er blant annet kjent fra et tidligere år med Stjernekamp på NRK, der han framførte «Det ordnar sig» av Timbuktu. Denne ble også framført i Foynhagen, backa av Fokus-gjengen.

Det var helt rått, der storbandet var på tur langt utafor sine sedvanlige musikalske stier – men det ble så absolutt ingen bomtur.

Sjelden har vi hørt Storbandet Fokus med mer trøkk, stødig kompende bak en rappende Heine Totland.

Stråler av spilleglede

Blåserekka kom til sin fulle rett, rytmeavdelinga slo seg løs, og vi fikk en forrykende gitarsolo. Spennet ble stort denne kvelden, det ble tydeliggjort med neste sang ut: Den klassiske duetten «Save the last dance for me».

Da ble det tilløp til flørting på scenen mellom storbandets faste vokalist Lena Jørgensen og gjestevokalist Heine Totland. – Ja, Lena og jeg har hatt en god tone helt fra første møte, røper Heine.

– Jeg vil nesten kalle det en flørt – men det stoppa veldig snart da jeg fikk se typen hennes, som var sååååå høy, viser Heine og strekker seg så lang han her og litt til.

Publikum ler og koser seg, med en uhøytidelig tone på scenen og en sang- og spilleglede som stråler fra alle de 17 i storbandet, puss korister og vokalister.

Se flere bilder fra sommerkonserten: