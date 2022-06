Hva skjer i sommer? Tips lokalavisa!

ReAvisa mekker som vanlig Sommermagasin, og papiravisa ligger i postkassene, i avishyllene der folk møtes, og til gratis nedlastning her på nettavisa torsdag til uka. Vi vil gjerne ha tips om alt som skjer i sommer – den første normale Re-sommeren på tre år!

Re som kultursted våkner til live igjen, med mye moro og mange små og store møteplasser – akkurat som før korona-restriksjoner og begrensninger av mange slag slo beina under alle slags sprell som samler mye folk.

Nå er vi endelig tilbake til normalen, og ReAvisa tar som vanlig mål av seg å ha en mest mulig komplett oversikt over alt som skjer i løpet av Re-sommeren i Sommermagasinet.

Sommermagasin – tradisjonen tro

Årets Sommermagasin, som er det trettende i rekken, har siste frist førstkommende søndag, den 12. juni 2022. Så ligger papiravisa i postkassene, der folk møtes, og til gratis nedlastning på nettavisa, torsdag 16. juni 2022.

Vi setter stor pris på tips om alt som skjer i løpet av Re-sommeren – så smell over et tips eller to om hva som skjer hvor, og gjerne hvem vi kan kontakte for eventuelt mer info.

Tipset sender du til Tips@ReAvisa.no. Seinest søndag 12. juni 2022 for at vi skal få det med.

Dette er noe av det som er på tipslista allerede:

Sommerstevne Vestfold og Telemark Bygdeungdomslag , med tevlinger på dagen og konserter på kvelden, arrangeres av Re Bygdeungdomslag i Vivestad helga 17. – 19. juni 2022.

, med tevlinger på dagen og konserter på kvelden, arrangeres av Re Bygdeungdomslag i Vivestad helga 17. – 19. juni 2022. Åpen prestegård på Våle prestegård , i regi av Våle historielag, søndag 19. juni 2022.

, i regi av Våle historielag, søndag 19. juni 2022. Sommerturer for eldre , arrangør Gunhild og Kåre Skarrebos stiftelse, turdatoer er 22. juni, 28. juni og eventuelt 29. juni 2022. Les mer her.

, arrangør Gunhild og Kåre Skarrebos stiftelse, turdatoer er 22. juni, 28. juni og eventuelt 29. juni 2022. Les mer her. Håndballskole i regi av Ramnes IF, i Ramneshallen 22. – 24. juni 2022. Les mer om håndballskole-combacket etter korona her.

i Ramneshallen 22. – 24. juni 2022. Les mer om håndballskole-combacket etter korona her. 4H-fylkesleir for Vestfold og Telemark , arrangert av 4H-klubbene i Re, i Undrumsdal langhelga 22. – 26. juni 2022. Les mer om det her.

, arrangert av 4H-klubbene i Re, i Undrumsdal langhelga 22. – 26. juni 2022. Les mer om det her. Rockstream-festival langs Kileveien i Ramnes, vest for Revetal, musikkfestival hele langhelga lang fra torsdag 30. juni til og med lørdag 2. juli 2022.

langs Kileveien i Ramnes, vest for Revetal, musikkfestival hele langhelga lang fra torsdag 30. juni til og med lørdag 2. juli 2022. Revetaldagene , med massevis av tilbud over hele senteret og moro for små og store, fra og med torsdag 30. juni til og med lørdag 2. juli 2022.

, med massevis av tilbud over hele senteret og moro for små og store, fra og med torsdag 30. juni til og med lørdag 2. juli 2022. Elverhøy-uka , sommerleir for barn og ungdom på Kulturhuset Elverhøy, pluss overnattingstur til Langevann, 4. – 7. juli 2022.

, sommerleir for barn og ungdom på Kulturhuset Elverhøy, pluss overnattingstur til Langevann, 4. – 7. juli 2022. Olsokfeiring med gudstjeneste og kafe med rømmegrøt på Våle prestegård fredag 29. juli 2022.

med gudstjeneste og kafe med rømmegrøt på Våle prestegård fredag 29. juli 2022. Vivestad høstmarked arrangeres inne og ute på Sagatun i Vivestad helga 20. – 21. august 2022.

arrangeres inne og ute på Sagatun i Vivestad helga 20. – 21. august 2022. Åpen gård på Bygdetunet Brår i regi av Ramnes historielag, helga 27. – 28. august 2022.

i regi av Ramnes historielag, helga 27. – 28. august 2022. Seinsommerfestival på Våle prestegård i regi av Våle historielag 3. – 4. september 2022.

Sommerles, arrangeres gjennom hele sommeren i regi av Revetal bibliotek. Les mer her.

Noe som bør med i oversikten? Tips@ReAvisa.no.

