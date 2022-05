– Straks går startskuddet for Sommerles!

I morgen er det bare å kaste seg over bøkene igjen, for da er Sommerles i gang igjen!

– Vi gleder oss veldig til å se hvor mange som melder seg på i år, og håper ReAvisa vil være med på å fyre av startsskuddet!

Det sier en svært så engasjert Hege-Kristin Beck, bibliotekar på Revetal bibliotek, på vegne av hele biblioteksgjengen som står klare:

Sommerles hele sommeren – og Sommerles-fest til høsten

– Nettsiden Sommerles.no åpner også 1. juni, og da kan barn fra 1. til 7. trinn melde seg på, lese og registrere bøker og vinne flotte premier helt fram til 31. august.

– Her på Revetal feirer vi som vanlig deltakerne våre med en Sommerles-fest. I år blir denne festen onsdag 7. september, og da får vi kjempekult forfatterbesøk av H.L. Phoenix.

– Han har illustrert og skrevet de superpopulære bøkene om «Arkin – lysets vokter».

Biblioteksgjengen: – Vi står klare!

– I fjor var hele 415 barn fra Re påmeldt, og det håper vi selvfølgelig å slå i år! Vi på biblioteket står klare til å låne ut mange bøker, dele ut haugevis av premier og heie på deltakerne gjennom hele sommerferien.

Sommerles.no har vært en stor suksess gjennom flere år, og er en nasjonal digital sommerlesekampanje i regi av bibliotekene. Barn kan sammen med sine foreldre lage seg en profil på nettsiden sommerles.no.

Her kan de registrere alt de leser og få poeng for hver leste side. Først og fremst skal Sommerles være gøy for barna og øke interessen for lesing gjennom sommeren.

Re har alltid hatt mange leseglade barn med

– Vi har ett mål for øyet: Å motivere barn til å lese mest mulig i løpet av en lang sommerferie. Barna som deltar kan velge å lese sjøl, bli lest for, eller å høre på lydbok.

Barna velger sjøl hva de vil lese, om det er fantasybøker, fotballbøker eller tegneserier. Målet er at så mange barn som mulig får oppleve ekte leseglede og lesemestring.

Sommerles.no startet i Vestfold fylke i 2014, og har etter hvert spredt seg til å bli en landsdekkende greie. Re har alltid vært med i toppen av statistikken med mange deltakere i forhold til innbyggertall.

Så også i år?

Hva skjer i sommer? Tips ReAvisa om gode sommer-saker!

Les mer om Revetal bibliotek i ReAvisa-arkivet.