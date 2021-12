I dag åpner Wilma sin helt egen kafe

– Jeg åpner i dag!, jubler Wilma på melding til ReAvisa tidlig torsdag morgen. Dermed er det kafe på biblioteket vårt igjen fra og med i dag.

Som ReAvisa skreiv om for for en drøy måneds tid siden, er en ny kafedriver på Revetal bibliotek på plass, nemlig Wilma Gonzales (54) fra Brår.

Bibliotekskafeen har ikke vært i drift siden før sommerferien, da Karin Gamst stengte sin hjemmebakeri-filial her for godt etter ei krevende korona-tid.

– Maten snakker

Nå er kafeen åpen igjen, med den tredje driveren på snart tre år, etter åpningen av Revetal bibliotek i starten av februar 2019.

Etter mange år som ansatt i kafe- og kantinedrift, går drømmen nå i oppfyllelse for reingen om å starte opp noe eget. – Første gang jeg tenkte på det, var da jeg jobba i en bedriftskantine og så alle de glade ansiktene etter lunsj – hver dag.

– Du ser det på ansiktene, veit du. Jeg liker å glede folk, og god mat er glede!, sa Wilma til ReAvisa da vi skreiv om de nye planene for bibliotekskafeen.

– Enkel, men god mat

Wilma har trua på kafeen, og mener suksessen kommer mer eller mindre av seg sjøl hvis det aller viktigste er på stell: – Jeg pleier å si at «maten snakker», for det gjør den. God mat, det sprer seg, og her vil det bli enkel, men god mat.

Åpningstidene til Wilmas kafe blir tirsdag og torsdag fra klokka 11.00 til 19.00, onsdag og fredag fra klokka 11.00 til 15.00, og lørdager fra klokka 10.00 til 14.00.

Kafeen kan også være åpen i forbindelse med arrangement på biblioteket.

