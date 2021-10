Her skal Wilma åpne Wilmas kafé

– Det blir åpning så fort som mulig. Det vil jeg, biblioteket – og forhåpentligvis folket i Re!

En ny kafedriver på Revetal bibliotek er på plass, og overtar lokalene fra førstkommende mandag 1. november 2021: Wilma Gonzales (54) fra Brår.

Bibliotekskafeen har ikke vært i drift siden før sommerferien, da Karin Gamst stengte sin hjemmebakeri-filial her for godt etter ei krevende korona-tid.

Noe blir som før, pluss mye nytt

Wilma kjenner Karin godt: – Hun gir meg tips. Og oppmuntring. Hun forteller om så positive folk og et stort potensiale her, og hjelper meg hele veien.

På den måten blir Karin med videre, litt indirekte. Wilma skal beholde noe, men også skape noe nytt her. Det første og svært synlige som skjer, er nye farger.

Hun skal beholde god kaffe, kaker, vafler og påsmurt, men også lage varmmat og sette sitt eget preg på bibliotekskafeen.

– Du ser det på ansiktene

Etter mange år som ansatt i kafe- og kantinedrift, går drømmen nå i oppfyllelse om å starte opp noe eget. – Første gang jeg tenkte på det, var da jeg jobba i en bedriftskantine og så alle de glade ansiktene etter lunsj – hver dag.

– Du ser det på ansiktene, veit du. Jeg liker å glede folk, og god mat er glede! Også er jeg glad i mennesker og er veldig serviceinnstilt. Her vil alle bli tatt i mot med et smil!

– Det å starte firma, det kan jeg lite om. Men med god hjelp så lærer jeg mye om det også, og det er moro.

Perfekt plassering

Så snart alt er på stell med firmaoppstart, så starter Wilma opp kafeen sin ved aller første anledning. Dato er ikke satt enda.

At Wilma endelig tar steget og satser på noe eget, er mye på grunn av plasseringa av kafeen her på biblioteket, midt på Revetal.

– Hit er det kort vei for både unge og gamle – og du kan kose deg ei god bok og et godt måltid. Det er så fint her!

God mat, godt å sitte

Wilmas tre stikkord er mat, omsorg og glede. – Jeg skal få inn noen skikkelige spisebord, så alle – også de eldre – sitter godt, i riktig høyde.

Wilma kommer til å følge åpningstidene til biblioteket, det vil si stengt på mandager men ellers åpent fra tirsdag til lørdag.

Hun tar sikte på å dekke opp det meste av åpningstidene sjøl, men vil søke etter en deltidsansatt.

Tredje driveren på to år

Som tidligere vil kafeen samarbeide med biblioteket med matservering til møter, konferanser, arrangement, foredrag og temakvelder.

– Også får jeg for første gang arbeidsplassen «rett borti gata» for der jeg bor, så jeg kan gå til jobb!, sier en strålende fornøyd Wilma.

Hun blir den tredje driveren av kafeen siden åpningen av Revetal bibliotek på nyåret 2019.

Maten snakker

Wilma har trua på kafeen, og mener suksessen kommer mer eller mindre av seg sjøl hvis det aller viktigste er på stell:

– Jeg pleier å si at «maten snakker», for det gjør den. God mat, det sprer seg, og her vil det bli enkel, men god mat.

– Det blir spennende, og åpningsdagen kan ikke komme fort nok, sier en ivrig Wilma Gonzales til ReAvisa.

