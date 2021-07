Da Karin stengte her for sommeren, var det for godt

Reaksjonene har ikke latt vente på seg etter at Karin Gamst informerte om at hun ikke lenger vil drive bibliotekskafeen og samtidig vurderer videre drift av Karins hjemmebakeri.

Fra arkivet: Tar over bibliotekskafeen.

«Kjære kunder», skriver Karin Gamst (47) fra Strange på egen Facebook-side onsdag forrige uke, 14. juli:

«Håper at dere alle har en god sommer og nyter dagene».

– Korona har ikke gjort det lett for oss

«Vi ønsker å takke dere alle sammen som har støttet oss og spesielt nå det siste året. Korona har ikke gjort det lett for oss, og vi har møtt på mange hindre langs veien.

Det har vært økonomisk tøft for oss og det er ikke økonomisk ansvarlig for oss å drive kafeen videre.

Derfor kommer ikke Karins hjemmebakeri til å drifte kafeen på Revetal bibliotek etter sommerferien.

Videre drift av Karins hjemmebakeri er til vurdering».

Siste åpningsdag har allerede vært

Dermed var siste åpningsdag for Karins på biblioteket før sommeren, for nå i juli holder Karin og gjengen hennes sommerstengt. Og det blir ikke åpent etter sommerferien, dessverre.

«Ønsker dere en fortsatt god sommer! Hilsen Karin og gjengen i bakeriet», avslutter Karin Facebook-innlegget.

Til ReAvisa forteller Karin at det er flere årsaker til det som nå skjer, men at hovedgrunnen er tøffe tider under korona.

Mange reaksjoner

På Facebook-siden til Karins hjemmebakeri har over godt over hundre reagert på innlegget og mange har kommentert:

«Håper du baker videre», «håper vi fortsatt kan bestille brød og bakevarer», «åh – det var trist! Min favoritt-kafé!», «du har de beste bakeverk i mils omkrets!»

«Så trist å lese Karin. Skjønner godt det er vanskelig å få til i denne tida».

To kafedrivere på to år

Siden biblioteket sto ferdig på nyåret i 2019 har bibliotekskafeen hatt to drivere på to år. Den første ga seg rett før pandemien slo inn over landet, og den andre har prøvd å klare seg gjennom pandemien.

Nå må Tønsberg kommune ut og tilby drifta til en tredje som vil prøve seg. Tone Moseid, bibliotekssjef i Tønsberg og Færder kommuner, forteller at de har vært veldig fornøyd med Karin og hennes stab i kafeen. – Det har vært veldig populært!

– Men Karin har jo jobba mot oddsa, som mange serveringssteder har gjort under pandemien. Det er leit at Karin gir seg.

– Lyst til å drive kafe? Bare ta kontakt!

– Nå håper vi på å finne en løsning som gjør at det også i framtida er en kafe her. Om ikke åpen hver dag, så hvert fall noen dager i uka, og under arrangement på biblioteket.

– Vil jo gjerne ha en kafe på biblioteket. Hvis noen er interessert, er det bare å ta kontakt, oppfordrer bibliotekssjefen som nås på epost tone.eli.moseid@tonsberg.kommune.no.

Ny avdelingsleder for Revetal bibliotek tiltrer i august, og en av de aller første arbeidsoppgavene blir å se nærmere på hva som skjer med kafedrifta, forteller bibliotekssjefen til ReAvisa.

Les mer om næringsliv og jobbskaping i Re.