Lena leder det nasjonale 22. juli-senteret: – Vi skal fortelle historien, og vi skal prøve å lære hva vi kan gjøre for at noe sånt ikke skal skje igjen

Ingen er uberørt av det som skjedde på denne dagen for ti år siden. Blant de fremste i den viktige jobben med å formidle og forhåpentligvis lære av 22. juli-terroren står Lena Fahre.

For lokalavisa var det like kaotisk som for alle andre redaksjoner på denne dagen for ti år siden. Infoflyten var ikke helt til å stole på, og oversikten var lenge lik null.

Men da vi fikk avklart at det ikke var noen fra Re blant de drepte, var det likevel ingen stor lettelse å spore.

Hele nasjonen ble berørt

For den lille redaksjonen vår hadde for lengst fatta at dette var en tragedie som ikke tok hensyn til kommunegrenser. Alle ble berørt, for vi fikk alle se hva hatet fra ytterste høyre kan føre til av lidelser.

Vestfold-kommunene samla seg om en felles krisestab, og det ble arrangert et felles rosetog i Tønsberg. Hele 15.000 møtte opp, blant dem veldig mange fra Re i folkehavet.

Dette var den største minnemarkeringen i nyere tid, kanskje bortsett fra frigjøringa i 1945, skreiv ReAvisa.

– Hvor kan vi få info og hjelp?

– Det er naturligvis mange som kjenner de berørte, men ingen fra Re som er direkte berørt, sa Lars Jørgen Ormestad, leder i Re Arbeiderparti, til ReAvisa. Det ble også bekrefta på Re kommunes nettsider i dagene etter terroren.

Lars Jørgen og flere med ham i lokallaget i Re var på partikontoret til Vestfold Arbeiderparti i forbindelse med krisearbeidet og -beredskap. Nettavisa ReAvisa.no informerte om hvor man kunne få info og hjelp.

– Sjøl om ikke ungdom fra Re var på Utøya, så er Vestfold lite. Vi har en videregående skole der elevene kommer tilbake til skolehverdagen fra hele Vestfold. De fleste er berørt av dette på en eller annen måte.

Markering i Vivestad kirke

22. juli-terroren ble markert i forbindelse med gudstjeneste i Vivestad kirke søndag 24. juli.

Kirka har vært til stede med prest på sjukehjemmene og fulgt opp eldre som har følt på at situasjonen har vært overveldende og brakt fram gamle minner fra krigen.

Dette er Re-kirkene spesielt opptatt av framover også, skreiv ReAvisa.

Ansatte avbrøyt ferien sin

Mandag 25. juli 2011 klokka tolv ble det markert den nasjonale ett minutts stillhet i samling på kommunehuset, der et stort antall ansatte i Re kommune hadde avbrutt ferien og stilt seg til disposisjon.

Det ble flagga på halv stang ved kommunehuset lørdag 23. juli og søndag 24. juli, og på den nasjonale sørgedagen ei uke etter terroren, fredag 29. juli.

Det ble lagt ut kondolanseprotokoll i Servicetorget. Det var stadig innbyggere og ansatte innom for å påtegne protokollen.

Stort informasjonsbehov

Det ble sendt ut en mail til alle skoler og barnehager med informasjon om hva kommunen gjør og tips til hvordan de kunne møte barna når de kommer tilbake

etter ferien.

Det var dialog mellom ungdomsskolen og Barn og unge i Re kommune i forhold til å være OBS på ungdomsmiljøet etter terroren. Det ble lagt ut informasjon på kommunens hjemmeside om tips på hvordan håndtere spørsmål fra barn og unge.

Lokalvalgkampstarten 2011 i Re ble utsatt, og da den starta etter ei ukes utsettelse la en representant fra hvert parti ned ei rose på ei valgurne, som en symbolsk handling.

Deretter leste ordfører Thorvald Hillestad (Sp) et felles opprop på vegne av alle partiene. Det skjedde på Vivestad høstmarked, med et stort oppmøte.

Samtlige partier i Re stilte seg bak en samla oppfordring: «Bruk stemmeretten din og styrk demokratiet, det er det beste svaret på terroren».

Slaget på Re-Lena leder 22. juli-senteret

Lena Fahre (52) ble etter hvert en sentral skikkelse i bearbeidelsen av og fortellingen om 22. juli. Sommeren for to år siden ble Lena ansatt som direktør for 22. juli-senteret i Oslo.

Lena vokste opp i Sverige, og kjærligheten førte henne til Re og et lite småbruk i Ramnes. Kjærligheten tok slutt, og Lena flytta i en leilighet på Revetal. Hun bodde her i atten år, før hun i dag bor i en leilighet i by’n – Tønsberg.

Lena fant i sin tid ikke bare kjærligheten, men også jobb her i Re. For her er hun kanskje mest kjent som den aller første lederen for Slaget på Re-prosjektet. Seinere satt hun i styret i en årrekke.

Før dette hadde hun vært leder for Midgard historisk senter i Horten, og etter Slaget på Re-jobben gikk hun til Slottsfjellmuseet i Tønsberg.

Ny utstilling: 10 år etter

Og siden sommeren for to år siden har hun altså vært direktør for 22. juli-senteret i Oslo.

– Mellom da jeg sa ja til jobben og da jeg starta, så kom et nytt høyreekstremt terroranslag, forteller Lena og viser til Manshaus’ drap på sin søster og det påfølgende angrepet på moskeen i Bærum.

– Da slo det inn over oss hvor aktuelt dette fortsatt er – dessverre. Senteret skal være et nasjonalt minne- og læringssenter. Vi skal fortelle historien, og vi skal prøve å lære hva vi kan gjøre for at noe sånt ikke skal skje igjen.

I disse dager inviterer Lena og hennes stab til en ny utstilling «10 år etter».

– Sterkt, komplekst og meningsfylt

Lena beskriver jobben sin slik: – Veldig sterkt og meningsfylt. Og komplekst. Sterkt, fordi jeg møter mange som gjør et sterkt inntrykk på meg.

– Komplekst i den forstand at det er 77 mennesker som mista livet – 22. juli-senteret skal både håndtere følelser og minneperspektivet, samtidig som vi skal prøve å forstå høyreekstremisme – forstå terror, forstå hvorfor – midt oppi det meningsløse.

– Også er jobben veldig meningsfylt, fordi jeg føler meg veldig privilegert som får lov å forsterke og videreutvikle demokratiet i Norge.

Kort om 22. juli-markering 2021 i nye Tønsberg kommune:

Støttegruppa 22. juli i Vestfold, Arbeiderpartiet og AUF, i samarbeid med Færder og Tønsberg kommuner, inviterer til offisiell 10-årsmarkering.

Arrangementet starter på Tønsberg torv, klokka 18.30

– Velkommen ved Toril Holmøy Svendsen, leder for støttegruppen 22. juli avd. Vestfold

– Tale ved Jon Sanness Andersen, ordfører i Færder

Rosetog, klokka 18.45

– Går fra Tønsberg torv til Minneparken. Ta gjerne med egne roser.

Minneparken, klokka 19.00

– Kirkeklokkene ringer fra Domkirken

– Musikkinnslag med «Herrene i haven»

– Tale ved Anne Rygh Pedersen, ordfører i Tønsberg

– Appell ved Konstanse Marie Alvær, fylkesleder i AUF i Vestfold og Telemark

– Musikkinnslag med «Herrene i haven»

– Navneopplesning ved Fabian Wahl Sandvold, Vestfold og Telemark Arbeiderparti

– Ett minutts stillhet

– Trompetsolo «Til ungdommen» av trompetist Magnus Aannestad Oseth

– Kransenedleggelse og nedleggelse av egne roser

Domkirka er åpen fra klokka 18 til 20.00, og det vil være anledning til å gå inn og tenne lys. Domprost Marta Botne, sokneprest Inger Bækken (Nøtterøy) og sokneprest Karl Olva Skilbreid (Teie) vil være tilstede om det er behov for å snakke med en av disse.

Arrangementet er åpent for alle.