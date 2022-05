Rykker ut til grisefjøs: – Bevisstløs person redda ut

To personer får tilsyn av helsepersonell, der den ene hjalp den andre ut av et grisefjøs med gjødselgass. Nå vurderes nødslakt av griser som ble eksponert for den samme gassen.

Tirsdag 31. mai klokka 17.31 rykker brann, helse og politi ut til Re etter melding om ei ulykke som involverte gjødselgass i et grisefjøs.

Det melder nødetatene tirsdag kveld.

Gjødselgass

Ambulanse var på først på plass på stedet, og helsepersonell ivaretar to personer. En person ble finni bevisstløs i grisehuset av en annen person. – Vedkommende fikk redda den bevisstløse ut i friluft, forteller brannmester Rune Loraas.

– Vi lufter ut gassen fra grisehuset med en stor bensindrevet vifte, forteller brannmesteren på Vestfold Interkommunale Brannvesens sosiale medier.

Brannmannskaper med pusteluft har vært inne og gjort målinger og fått utslag på både hydrogensulfid og karbondioksid. Begge giftige gasser.

Vurderer nødslakt

– Dessverre er det dyr i bygget. Det er blitt bedt om bistand til å vurdere nødslakt, da anslagvis en 20 – 30 dyr ser ut til å ha pusteproblemer, forteller brannmesteren.

Hvert eneste år skjer det ulykker i forbindelse med røring og tømming av gjødselkjellere, informerer Vestfold Interkommunale Brannvesen – seinest for fire dager siden på en gård i Holmestrand.

Hydrogensulfid er den viktigste bestanddelen i gjødselgass. Gassen er svært giftig og kan gi alvorlige forgiftninger. Gassen er fargeløs, tyngre enn luft og kan lukte som råtne egg.

Flere giftige gasser

Lave konsentrasjoner av hydrogensulfid kan irritere øyne, hud og slimhinner i munn, nese og svelg. Hoste og pustebesvær kan også oppstå.

Høye konsentrasjoner av hydrogensulfid kan gi raskt bevissthetstap, alvorlige symptomer og død, informerer VIB.

Konsentrasjoner av ammoniakk, metan og karbondioksid kan også forekomme i gjødselkjelleren.

