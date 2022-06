Re SK har ofte flest til start landet rundt – denne helga sykler reingene ritt på hjemmebane: – Kjempemoro!

I Vestfold 3-dagers kan flere Re-syklister vinke hjem når de suser forbi. Re SK utmerker seg som en av de største rekrutteringsklubbene i landet, der alle backer hverandre opp.

Per Johan Heierstad er leder for barne- og ungdomsgruppa i Re sykkelklubb. Her er det god aktivitet og vår lokale sykkelklubb utmerker seg på flere vis:

– Nasjonalt så er vi de som stiller flest ryttere til start i klassen 15/16 år, og gjengen kjører seg ikke bort når vi er på ritt.

Sykkelritt på hjemmebane

Det gjør Re-syklistene heller ikke i Vestfold 3-dagers som går av stabelen denne helga. Fredag starta rittet Slottsfjellet opp, før det fortsatte gjennom lørdag og søndag i Re, med start og mål i Undrumsdal på finaledagen i dag søndag 12. juni 2022.

– Før kalte vi det «gamle By the way» her, men nå kaller vi det bare «peis-toppen», sier Henning Larsen, Re SK-ildsjel og speaker på sykkelstevner i Re.

– Det passer bra, siden de selger peiser her nå, og vi er sponsa av Ramnesved – som stiller med blant annet lastebil som speakerbu.

– Vi heier på alle reinger!

Re SK har aktive fra 5 år og oppover. Det er en stor og god rekrutteringsklubb, der mange går videre til andre klubber når de blir større. – Og da heier vi på dem videre!, forteller Henning engasjert.

Så tar han i mot 15/16-årsklassen til siste passering, før de skal ut på aller siste runde om Hengsrudveien, Sørbyveien, og tilbake langs Kåpeveien.

Først av Re-gutta er Heierstad-tvillingene Eirik og Gjermund, videre i første pulje suser Elias Gran Hermansen forbi.

– Jeg stivna opp Himmelspretten

I neste felt ligger Johan Prosvik Aarvåg, og bare fem – ti sekunder bak ham igjen følger Dennis Bråten. Thanaohat Thongdi er også med, men sprekker opp Himmelspretten over Bakkane på Kåpeveien.

15-åringen er ikke den første, og helt sikker ikke den siste, som opplever det: – De gassa på foran meg, og jeg reagerte litt for seint. Da ble det for tungt å ta igjen det tapte, og jeg stivna helt opp Himmelspretten.

Thanaohat, som bor på Barkåker og har sykla for Re SK i to år, er ved godt mot. Det var moro å sykle ritt på hjemmebane, og sjøl om det ikke holdt helt inn til mål, ble målet nesten oppfylt.

Moro å sykle for Re SK

– Målet var å ha noen å sykle med hele veien, og jeg klarte det nesten helt inn. Etter en trynings i går er ikke kneet helt med og håndleddet verker og er vondt, forteller Thanaohat til ReAvisa.

Da ble 72 kilometer for tungt på finaledagen. – Det viktigste er å delta, og det er moro å sykle for Re SK.

– Her har vi et veldig bra miljø, der alle backer hverandre opp.

Flere gode lokale resultater

Totalt har Re SK med et 15-talls medlemmer med i helga Vestfold 3-timers, fra rekruttklassen for 6 – 9 år og oppover – pluss tidligere Re SK-syklister som nå sykler for andre klubber.

Som for eksempel Simen Bror Knotten som sykler i Tønsberg-drakt i 15/16-årsklassen, og Herman Langedrag i juniorklassen som går på skole i Glomdalen og sykler i Glomdal-drakt.

Det ble flere solide lokale prestasjoner, alle resultater finnes på denne nettsiden (ekstern lenke).

En aktiv sykkelklubb

Re SK reiser landet rundt på ritt, og også i utlandet som Sverge, Danmark og Belgia – nå som alt er tilbake til normalen etter korona. Re SK hadde treningssamling i påska, der de også var tilskuere i Paris-Roubaix.

– Der heia vi på og snakka med Torjus Sleen, som deltok på et annet ritt i Belgia. Han starta jo i Re SK. Turen ble mulig etter dugnad med vedhogging, sjauing, pantedugnad, med mer.

Men denne helga 10 – 12. juni 2022 sykler Re SK-syklistene på hjemmebane, og det ble en ny sykkelfest i bygda vår.

Tett og hard klasse

Totalvinner ble 18-åringen Oliver Aukland, og i 15/16-årsklassen ble Simen Dreyer Heldahl best.

Beste reing i den harde og tette klassen ble Simen Bror Knotten på sjuendeplass.

Vestfold 3-dagers ble arrangert av sykkelklubben i Re, Tønsberg og Horten.

Se flere bilder fra Vestfold 3-dagers i Re:

Les mer om Re sykkelklubb.

Les mer om sport i Re.