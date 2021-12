Re-gutten kan juble igjen: – Ny norgesrekord!

Sondre Peder Kristensen har satt ny timesrekord i veldodromsykling, men mener at han har mer å gå på.

ReAvisa skreiv sist om Sondre Peder Kristensen (20) fra Våle i papiravisa, desember 2021: Det var etter at 20-åringen tok sin aller første NM-medalje i senior tidligere i høst.

Da ble det en bronsemedalje i den lengste NM-disiplinen 4.000 meter forfølgelse.

Ny norsk timesrekord

Nå har Sondre Peder vært på farta igjen, denne gang har han satt ny norsk rekord på velodromen ved Sola: Målet er å tilbakelegge en lengst mulig distanse på en time.

Den gamle timesrekorden i Norge var på 43 kilometer, og ble satt for mange år tilbake som en uoffisiell norgesrekord.

Sondre Peder rakk å sykle 44 kilometer, og dette blir den første offisielle norgesrekorden i timessykling.

Norges raskeste

Med 190 i snittpuls på 60 minutter var det ikke mer å gi. Han drømte om å kjøre enda raskere, så han var bittelitt skuffa.

Men nå er re-gutten Norges raskeste og mest utholdende på en times velodromsykling.

Klar på at han har mer å gi.

Odelsgutt fra Re

Sondre Peder har vokst opp på Hals og Serkland gård langs Sørbyveien i Våle, og sykler for Tønsberg sykkelklubb.

Han bruker 25 timer hver uke til trening, og takker alle i bygda vår som støtter ham og heier på ham:

– Det betyr mye, og motiverer til å legge ned mye trening og innsats videre, sa han i ReAvisa, desember 2021.

Sykler og studerer

Sondre Peder studerer ved Universitetet i Sørøst ved siden av sykkelsatsinga. Drømmen er å kunne leve av sykkel.

ReAvisa skreiv om sykkeltalentet første gang for to år siden, da han tok NM-gull på 1.000-meter for junior.

Han har satsa maks i fem år nå, og det gir resultater, både i NM-medaljer og nå norgesrekord.

