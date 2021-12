– Dette har blitt en blanding av butikk, kafe og et hjem

Nå har landhandelerinnen låst og slokka til jul, og når hun åpner igjen på nyåret har Wenche snart drivi Vika landhandel i fem år – i moderne tid.

Wenche Weum Bue (71) rakk akkurat å invitere til julemarked før nye korona-restriksjoner trådte i kraft, også i denne førjulstida. For første helg i advent var endelig julemarkedet i Vikalåven tilbake.

Det var to år siden sist gang – og snart fem år siden Wenche Weum Bue (71) gjenoppliva den gamle landhandelen, da 123 år siden første gang landhandelen åpna.

Landhandel med lange aner

– Det er mange som setter pris på den gamle historien som sitter i veggene her, og at det er blitt en møteplass igjen, forteller Wenche til ReAvisa. – Jeg har hørt mange historier fra kunder om gamledager, og veit mye mer om historien nå enn jeg gjorde før.

Det var da Wenche skulle bli pensjonist etter et langt yrkesliv i skoleverket at ideen kom: Hva med å ta i bruk gården til landhandel igjen, akkurat som i gamledager?

– Det er jo en kombinasjon av hobby og jobb, jeg har alltid likt å pusle med form og farger. De helt formelle tinga som å bestille og organisere er jobb, mens alt det andre er hobby, tenker jeg da.

– Jeg teller ikke timer, ikke i det hele tatt. Jeg liker det jeg holder på med og så lenge jeg er frisk og rask er det bare trivelig å ha noe å finne på.

Godt besøkt – hele året rundt

At Vika landhandel er blitt en populær møteplass i åra etter gjenoppstandelsen, er det ingen tvil om. Landhandelen er godt besøkt, hele året gjennom – men spesielt til jul.

– Forrige gang satt vi igjen med premier, så i år har vi sørga for mange flere vinnersjanser – og alle får premie, forteller Wenche som smiler til barn som bærer tungt med digre bamser i premie.

– Alle som kjenner meg visste at det kom til å bli mye bamser i butikken. Jeg er en “bamsoman”, rett og slett, sier Wenche og ler.

Bamsene har fått besøk av mange flere varer – utvalget er stort, og ekstra stort i juletida når hele låven på gården blir tatt i bruk.

Setter sitt helt eget preg på butikken

– Jeg er bevisst på kvalitet, så jeg tar inn ordentlige ting – det både billig og dyre varer her, men bra saker. Så tenker jeg også på at det skal være et litt annerledes utvalg enn andre steder, så jeg prøver å sette mitt eget preg på butikken.

– Det er veldig mye jobb, jeg må vel innrømme det. Men det viktigste for meg er fornøyde mennesker som liker seg her. Ja, jeg må si det er hovedgreia – at Vika landhandel er blitt et møtested – et sted det er godt å komme, ikke bare for å handle i butikken, men for å møtes.

Vi kunne neppe fatte hvor viktig slike små og store møteplasser i bygda vår er, før koronaen stakk kjepper i hjula for samtlige møteplasser. En av de flotte møteplassene er Vika:

– Dette har blitt en blanding av butikk, kafe og et hjem, sier Wenche med et stort smil.

– Blir ikke rik på penger, men alt annet

Nå som det snart har gått fem år med landhandel i moderne tid, må det søkes om disp fra landbruksvilkårene til eiendommen igjen – fra landbruk til landhandel. Wenche håper på positivt svar for fem nye år fra kommunalt hold.

– Jeg holder på så lenge helsa holder, sier den spreke pensjonisten med mer enn nok å finne på. – Jeg blir ikke rik på penger, men alt annet. Smil og latter og gode møter.

– Det er alle de gode menneskene som kommer på besøk, det er så flott – bare hør på denne lyden av prat, latter, kjenn lukta av gløgg og grøt.

– Ikkeno’ er bedre enn det!

Holder på så lenge helsa holder

Wenche understreker at hun kunne ikke klart alt sammen uten mannen som er vaktmester og alt-mulig-mann. – Vi er et godt team, og vi har to flinke ansatte i tjue prosent stilling. I dag hjelper datter og barnebarn til og naboer, pluss mange på stands. Det er veldig gøy.

– Jeg tenker egentlig ikke annerledes nå, enn for fem år siden da jeg starta å male inni butikken. Så lenge jeg er oppegående og alt fungerer fint, så er det bare moro å holde på.

– Det er alle de gode tilbakemeldingene som er den store drivkraften, sier Wenche, som etter en prat med lokalavisa på en benk på låven under julemarkedet sist lørdag har en lang rekke med kjentfolk på vent for en prat med den travle landhandlerinnen.

Vi rakk julemarked på Vikalåven, i Vivestad og på prestegården i Våle her i Re – før en ny korona-bråstopp for møteplasser og de fleste julearrangement.

