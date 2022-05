– Et være eller ikke være for åpen barnehage i Re

Det kommunale tilbudet i gamle Re ble lagt ned før kommunesammenslåinga, og et privat initiativ tok over. Men nå spøker det også for det nye tilbudet: – Det kan bli kroken på døra, ja.

Therese Gruber (43) fra Fon flytta med familien til Re mens den kommunale åpne barnehagen fortsatt eksisterte på Revetal. Dette var et populært tilbud, og hun satte stor pris på det som innflytter.

– Dette er bra for både barna og foreldrene som vil ha barna hjemme litt lenger, for eksempel. For meg som innflytter fikk jeg oppretta et nettverk i bygda. Det er så mye bra som følger av åpen barnehage.

– Vi er superfornøyd!

Det er alle enige om når ReAvisa svipper innom den åpne barnehagen på tampen av april og snakker med foreldre og barn. – Vi blir kjent med andre familier, barna får sosialisert seg – vi er superfornøyd, forteller Sunniva Tilrem (35) fra Bergsåsen.

Hun flytta fra Bergen og har etablert seg med mann og barn her i Re. Uten åpen barnehage ville det vært vanskelig å komme til et nytt sted. Milli Katrine (1) leker på mattene i gymsalen med nye venner.

– Vi har vært her hver uke siden nyttår. Vi var på den åpne barnehagen i Tønsberg, men det var vrient sammenlikna med å bare reise hit til Undrumsdal. Dessuten er det fint å bli kjent i egen bygd.

– Åpen barnehage i Re burde være en selvfølge

– En åpen barnehage i Re burde være en selvfølge, mener mamma Sunniva som stusser veldig på at den kommunale barnehagen i Re ble lagt ned – og nå frykter hun at dette private initiativet også forsvinner.

– Re er stort, og dette er et så viktig tilbud for mange, understreker Sunniva i prat med ReAvisa. Anton Stabell (38) fra Revetal er helt enig, med sønnen Aron Emilian (1 1/2) på fanget.

Anton og Aron og resten av familien flytta til Re for tre år siden, og de har brukt tilbudet i Undrumsdal helt siden Aron Emilian var snaut året gammel.

– Et veldig, veldig, VELDIG viktig tilbud

– Vi ser godt at han finner seg til rette, at han vokser mye på disse dagene – det er en fin tilvenning til han skal starte i barnehage for fullt seinere.

– Et veldig, veldig, veldig, VELDIG viktig tilbud, understreker pappa Anton. Antall barn varierer fra ti til tjue hver gang. Når ReAvisa er innom, er femten barn her.

Therese Gruber håper tilbudet kan bestå, men er helt ærlig på at det fort kan bli kroken på døra.

Dugnad – fram til nå

Helt siden oppstarten av den åpne barnehagen på Bjerkely skole har den vært basert på frivillig innsats – alt er helt ubetalt, alt er gjort på dugnad.

Meny Revetal har bidratt med penger til leker, og mange gode krefter har slutta opp om tilbudet og støtta det på mange vis. Ikke minst DELK og Bjerkely skole som låner ut lokaler.

Men da det ble søkt om kommunal støtte på tampen av fjoråret, var det slutt på velvilje.

Våre folkevalgte vendte tommelen ned.

– Et være eller ikke være

– Åpen barnehage har blitt drivi på frivillig basis lenge. Vi kan ikke fortsette sånn, uten noe støtte fra kommunen. Kostnadene løper, og et kommunalt tilskudd vil være et være eller ikke være, forteller Therese til ReAvisa.

Tønsberg kommune har Åpen barnehage i Undrumsdal i sin oversikt over barnehagetilbud i Tønsberg på sine nettsider, og helsestasjonene orienterer om tilbudet.

Likevel sitter det langt inne å støtte tilbudet økonomisk. Og det står kun på politisk vilje.

– Alle kan vel komme til by’n?

Det ble på tampen av fjoråret søkt om et tilskudd på 230.000 kroner til videre drift. Denne summen fikk debatten til å gå varmt i kommunestyremøtet i november i fjor.

Det ble vist til at Tønsberg kommune allerede har en åpen barnehage i sentrum, og at alle kan komme til by’n. Arbeiderpartiet mener det heller er mulig å utvide tilbudet i sentrum.

– Vi vil ikke støtte ett enkelttiltak i ett område av kommunen, framfor andre kanter av kommunen, sa Anne Holm Moen (AP)

Geografi-debatt

Og dermed ble det en debatt om geografi, by mot land, sentrum mot utkant: – Det er viktigere å styrke det eksisterende barnehagetilbudet, mener Olav Sannes Vika (SV).

– Jeg er heller ikke sikker på om det er der det trengs mest, det kan være flere steder i kommunen, sier SV-eren som varsla at han neppe prioriterer dette tilbudet når de skal sette opp sitt forslag til budsjett.

Therese synes det er synd at debatten pensa inn på geografi. Hun viser til at de som bruker åpen barnehage i Re kommer fra hele den nye storkommunen.

– Langt ifra et reint Re-tilbud

– Vi skulle vel aller helst vært vår egen Re kommune enda, men når vi først er blitt en ny stor kommune bør vi vel heller tenke for hele kommunen, tenker jeg da.

– Det gjør vi her – og vi har barn fra Vear, Sem, Eik, Barkåker – og til og med fra andre sida av by’n som synes det er lettere å reise hit enn inn til sentrum.

– Dette er ikke et reint Re-tilbud, tvert i mot. Det er et tilbud til hele Tønsberg kommune – og det blir brukt av familier fra hele den nye kommunen.

– Ikke tenk bare sentrum

– Håper Tønsberg bystyre…. ehh.. kommunestyre ser at det er behov, ikke bare i sentrum, men også andre steder i kommunen, kontra Bent Molvær (FrP) i kommunestyredebatten.

– Jeg er glad for tilbud også i den nordlige delen av kommunen vår. Det er mange gode tog- og bussforbindelser til Tønsberg, men det kan nok ikke sies fra den kanten av kommunen, sa Stine Askjer (KrF).

– At ikke Ikke alle må inn til by’n – det er også et klimaaspekt ved det, understrekte hun i kommunestyredebatten den gang.

Straks omkamp

Så ble konklusjonen at Åpen barnehage på Bjerkely ikke fikk tilskudd – men at våre folkevalgte skulle se på søknaden igjen ved revidering av 2022-budsjettet.

Og det er rett rundt hjørne, for det skal kommunestyret gjøre i juni-møtet. – Vi i barnehagestyret jobber opp mot alle partier i kommunestyret, forteller Ole Døvik.

Blant partiene som var mest positive til å prøve å finne en løsning for åpen barnehage var Høyre, FrP og Senterpartiet. Han har også trua på KRF, Venstre og MDG.

Med avslaget fulgte nemlig ei ikke så altfor bindende strofe om at partiene sjøl må finne penger til å støtte tilbudet i sine budsjettforslag.

Så gjenstår det å se om de makter det i revidert budsjett. Dato for dette kommunestyremøtet er onsdag 15. juni 2022.

