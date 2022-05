Last ned ReAvisa på papir mai 2022

Mai-avisa ligger i postkassene og der folk møtes torsdag 12. mai – og allerede nå kan papiravisa lastes ned her på nettavisa.

Ny måned, og ny avis – og det er ikke hvilken som helst måned. For i mai skjer det mye i Re.

Det mest selvsagte er 17. mai-feiringa som er tilbake til normalen, med en helt tradisjonell feiring i Re – les alt om det i papiravisa.

Blåse støvet av tuba’n?

Barneskole-elever rydder uteområdene på skolen og i skogen rundt skolen til 17. mai, og Revetal ungdomsskole-elevene har fått ferdig fanen sin til den store dagen.

Vi har hele fire korps i bygda vår som gjør seg klar til å spille for oss. Har du lyst til å spille med, så kan du lese mer om mulighetene for en korpskarriere i avisa.

Og vi har ei lokalavis som kommer til å være på farta hele nasjonaldagen – vi tar også i mot bilder og videoer fra våre lesere.

Stort og smått fra bygda vår

Av andre saker kan vi nevne kampen for åpen barnehage i Re, som står i fare for å bli lagt ned – igjen. Det kommunale tilbudet ble lagt ned før sammenslåing med Tønsberg, og nå spøker det også for det private initiativet.

Du kan lese om stort og smått om sport, kultur, næringsliv, foreningsliv og mye mer. Vi ønsker som vanlig alle våre lesere en god lesestund.

Og som vanlig er avisa finansiert av alle de nyttige, lokale annonsene. Pluss folkefinansiering, ReAvisa-vippsen er 54 02 82.

