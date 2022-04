En god gammel Re-fest, med et rørende gjensyn mellom band og publikum – for dette var den aller første festen for mange etter korona.

Og for en fest og konsert det ble på Revetal gamle stasjon fredag 8. april 2022:

– Etter to og et halvt år ses vi endelig igjen, jubler Sindre Eia Holtung fra scenen, der han og resten av gutta nesten bobler over av spillelyst.

Hele pakka på plass

Det lokale bandet Sons of bane med bare Re-gutter, bortsett fra en ny trommis fra Horten, er så helstøpt i 2000-tallsformen at til og med låter vi ikke visste vi likte digger vi når dissa gutta trøkker te’.

Det er nyere låter som har gått på radio siden årtusenskiftet, som få liveband har tatt tak i – men det gjør Sons of bane, og de gjør det på skikkelig vis.

Med hele pakka på plass, med lyd, lys og låter som blir til et imponerende show, er det bare å la seg rive med – og feire at dette her er lov igjen.

Nemlig å danse, drikke og dra på så veggene dirrer på Stasjon igjen.

Stadionrock på Stasjon

Tross bare fem på scenen; vokalist Sindre Eia Holtung, bassist Jan Gunnar Ringen, gitarist Fredrik Bertelsen, Hallvard Holtung på tangenter og innimellom gitar, og Jan Backer på trommer, lager de stor og riktig lyd.

Stadionrock på Stasjon, det er ikke småtteri! Et ikke så stort, men veldig dedikert, publikum lot seg rive med fra første til siste låt.

Detta var moro!

Se flere bilder fra konserten:

