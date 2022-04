Om Regata, Torggata, en navnløs vei, høyreregel eller ikke høyreregel – og stirrekonkurranser på Revetal

Det ska’kke værra enkelt, si. I løpet av noen få meter langs Regata gjelder to forskjellige ting, høyreregel og ikke høyreregel: Veien ut fra Rema 1000 har ikke har et eget veinavn – og regnes ikke som en vei. Men veien ut fra Meny har sitt eget veinavn – og regnes som en vei.

Folk står på sitt, og alle har litt rett og litt feil: Spørsmålet er høyreregel eller ikke høyreregel fra Rema og ut i Regata.

Og det finnes ikke et helt klart svar, men lokal kjørelærer Christine Pauli Hem er klar i sin anbefaling – les om det i april-avisa.

Halvparten overholder høyreregel og den andre halvparten ikke

Hva praktiserer du i krysset Regata og veien inn til Rema 1000? Overholder høyreregel

Ingen høyreregel

Litt av begge deler Vis resultater

Loading ... Loading ...

ReAvisa har fått mange henvendelser om dette opp gjennom tida. Vi kjenner ikke til at det har skjedd ulykker her (tar vi feil, så ta veldig gjerne kontakt), men mange nestenulykker. Flere ganger med en sinna – og skråsikker – epost til lokalavisa etterpå.

Vi teller noenlunde like mange i hver leir: Det er de som oppgitt forteller om tullinger som ikke overholder høyreregelen. De bare kaster seg ut fra Rema-veien og er mektig irritert på de som holder på å treffe dem midtskips i Regata.

Og det finnes enda flere som er skråsikre på at det ikke finnes noen høyreregel her, og som bare kjører på i Regata uansett hvem og hva som skulle prøve å stikke nesa si ut og kreve sin svært så diskutable høyreregel-rett.

Det eneste som er sikkert, er at ingen av leirene bør være så skråsikre. De har rett og slett litt feil og litt rett, alle sammen. Det er egentlig like mye som taler for høyreregel som i mot.

Hvert fall fram til det er avklart fra de rette myndigheter og blitt bedre skilta og merka opp – les om det i april-avisa.

Fagfolk forstår forvirringa

For å gjøre det hele enda mer komplisert: Veien noen meter lenger øst, veien som kommer ut fra Meny, den har et eget navn, i motsetning til «Rema-veien» som mangler navn. «Meny-veien» heter Torggata på kartet.

Dermed er det mer som taler for høyreregel her, enn i mot. Så de som kommer fra helsehus-rundkjøringa har vikeplikt fra høyre for de som skal ut fra Meny. Alt tyder på det, bortsett fra en ting som mangler:

Det hvite gatenavnskiltet med svart skrift burde vært på plass sånn at det ikke skal være noen tvil om høyreregel. Det er det ikke, til tross for at veien har et eget navn.

Se video i toppen av saken, der kjørelærer Christine Pauli Hem ved Kjør trafikkskole på Brår forklarer greia. Hun skjønner godt at folk er forvirra:

– Det blir fort en stirrekonkurranse her, konkluderer hun i ReAvisa, april 2022.

ReAvisa er annonse- og folkefinansiert.

Alt i denne lokalavisa er gratis å lese, men mange vil likevel bidra med en slant.

ReAvisa-vippsen er 54 02 82. Tusen takk!