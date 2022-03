Leserinnlegg: – Blink FØR du skal svinge

Siden ReAvisa hadde en artikkel om blinking når man skal svinge, hadde det kanskje vært nyttig å påpeke en annen misforstått blinkevane, nemlig å blinke når man begynner å svinge, istedenfor et godt stykke før man skal svinge?

Det er helt bortkasta å begynne å blinke når man allerede er i svingen og bakenforkjørende sjøl kan se hvor forankjørende kjører, men det er utrolig mange som gjør det.

Er det for å fortelle seg sjøl at «Ja, nå blinker jeg, for nå svinger jeg»? Det er jo andre trafikanter som trenger å vite hvor du skal kjøre.

Når man begynner å svinge, kan man slå av blinkingen, ikke slå på, for da trenges ikke signalet mer. Alle kan jo se sjøl på bilens bevegelse hvor den styres mot.

Nei, skal blinkingen ha noe for seg, bør man slå på blinklyset gjerne femti meter før man skal svinge, så sjøl de som tar litt tid på å reagere, kan oppfatte det og være forberedt.

Med vennlig hilsen Peter W. Moe, engasjert bilist.

