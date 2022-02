Last ned ReAvisa på papir februar 2022

Torsdag 17. februar 2022 ligger en ny utgave av ReAvisa i postkasser, avisstativ og rundt om der folk møtes i Re – men allerede nå kan du laste ned papiravisa her på nettavisa.

ReAvisa har nå gått inn i sin 15. årgang som lokalavis for Re og omegn. Det hadde ikke vært mulig uten folk, foreninger, offentlige etater og bedrifter som bruker, leser, liker og støtter ReAvisa.

Så vi valgte å bruke ei hel side i denne avisa til å samle sammen noen nye og gamle logoer, tilhørende mange av de som har annonsert i ReAvisa opp gjennom alle disse åra.

– Detta er nostalgi!

Litt artig er det å se igjen logoen til for eksempel Dallas grillkjøkken (helt øverst oppi høyre hjørne). Detta er nostalgi!

Men vi ser like mye framover, med flere nye annonsører i avisa. Pluss alle de gode, gamle. Vi takker og bukker for alle som henger med.

ReAvisa er annonse- og folkefinansiert. Så annonsene, pluss frivillige bidrag fra leserne, sørger for at vi kan lage lokalavis – enda et år.

Annonse? Annonse@ReAvisa.no. Støtte? ReAvisa-vippsen er 54 02 82. Tusen takk!

Se bilder det vises til i papiravisa:

Se video det vises til i papiravisa: