Eirik og Jesper hoppa i det på hjemmebane: – Vi er her to – tre kvelder i uka, ofte ett par ganger i helga også

– Det er gøy å fly, forteller Eirik. – Ja, du føler deg nesten som en fugl, fortsetter Jesper. I dag kunne gutta for første gang konkurrere på hjemmebane, i en bakke de kjenner veldig godt.

Rambergrennet ble korona-avlyst i fjor, da var det strålende forhold i bakken. I år var det ikke snakk om korona-avlysning, men det så heller skummelt ut med tanke på vinter og snø.

Men det ordna seg, med hopp-ildsjelen Ragnar Skinnes i spissen for en massiv snøflytting fra Bibo til Rambergkollen gjennom hele vinteren. Det ble konkurrert i tre bakker, med totalt tjue deltakere.

Spesielt med renn på hjemmebane

Eirik Johan Kristensen (9) har vært med på snødugnaden, og er veldig glad for at det ble renn i Rambergkollen denne vinteren. Det er også klubbkompis Jesper Lima Ringdal (9).

– Vi har trena masse her. Vi er her to – tre kvelder i uka, og ofte ett par ganger i helga også.

– Så nå som det er renn her, er det litt spesielt, synes vi, forteller gutta.

– Skulle gjerne hoppa en gang til!

Kanskje ble Jesper litt overivrig, for han var ikke spesielt fornøyd med egen innsats. Til tross for at gratulasjonene kommer på rekke og rad etter to flotte hopp på 13 meter i mellomstor bakke K18, forteller han at han har masse mer å gå på.

– Jeg skulle gjerne hoppa en gang til, jeg. For jeg veit at jeg kan enda bedre, sier Jesper som allerede noen sekunder etter siste hopp i Rambergrennet 2022 gleder seg til neste renn.

Uansett blir det nye hopp i Rambergkollen til uka, det er organiserte hopptreninger i regi av IL Ivrig hver onsdag. Og kjenner vi disse gutta rett, så er de sikkert i bakken allerede før det også.

Konkurranseinstinktet fortsatt på topp

I den store bakken hoppa Jørgen Andvik Moss lengst med 46 meter i sitt siste hopp. IL Ivrigs trener og store hjemmefavoritt, som alle de yngre hopperne heia veldig på, Even Kommedal (18), fikk blod på tann i sitt første renn på veldig lenge.

– Det er veldig moro, jeg husker faktisk ikke sist jeg konkurrerte, forteller det tidligere stortalentet som litt før korona la satsingen på is.

Men at konkurranseinstinktet fortsatt er på topp, det viste han ved å trå til da han lå an til å bli slått på rennets lengste hopp.

Satsa alt – og gikk på snørra

Even satsa alt og gikk på snørra, der han landa på 45,5 meter, bare en halvmeter bak rennets lengste hopp. Heldigvis var Even like hel og innkasserte klasseseier og en andreplass totalt.

IL Ivrig-veteranen Arvid Lian fylte tidligere på nyåret 60, og den ferske 60-åringen satte utfor i fin stil.

Sistehoppet ble det lengste, der han strakk seg helt ned til 39-metersmerket.

