Blinker du her? Det er du langt ifra aleine om…

Kjapp og gæli forskning viser at samtlige bilister blinka her, da lokalavisa skulle sikre seg et bilde av denne svingen som en gang var et kryss.

I ReAvisa på papir februar 2022 kan du lese mer om denne og andre svinger og steder i Re og omegn der folk gjerne gjør blinklys-blundere på et blunk.

Fortell gjerne om flere slike steder i kommentarfeltet til denne saken på ReAvisas Facebook-side.

Et salig blinklys-kaos

Svingen vi først og fremst snakker om, er gamle E18 i Undrumsdal – nå Undrumveien – som for femten år siden gikk fra et kryss til å bli en sving.

Men fortsatt blinker folk her. Flaue folk, etter fjesa å dømme da lokalavisa stilte seg opp for å ta bilder.

For dette ble resultatet av en kjapp og høyst uvitenskapelig undersøkelse, i løpet av de fem minuttene vi stoppa opp for å ta bilder:

Den første bilen som kom begynte å blinke til venstre, men skrudde av igjen før svingen.

Den neste blinka først til venstre, så til høyre da vedkommende bak rattet ombestemte seg og blinka feil vei, altså mot høyre gjennom svingen til venstre.

Den tredje og siste bilen blinka til venstre, så høyre, så venstre, og så videre i et salig blinklys-kaos gjennom hele svingen. Sikkert flere følgefeil i forsøk på å rette opp i den første?

Er det så farlig da?

Samtlige biler som passerte i løpet av noen korte minutter satte på blinklys før svingen. Så skal det sies at i tillegg til tre biler, passerte også en traktor og en lastebil – ingen av disse blinka.

I papiravisa har vi noen eksempler på flere steder det er fort gjort å dra med seg blinklyshendelen – helt unødvendig. Og noen steder du burde ha gjort det.

Og vi har spurt en kjøreskole-veteran: – Er det så farlig da?

Hender det at du setter på blinklyset før en sving? Ja

Nei

Veit ikke Vis resultater

Loading ... Loading ...

Si gjerne din hjertens blinklys-mening på ReAvisas Facebook-side.

ReAvisa er annonse- og folkefinansiert.

Alt i denne lokalavisa er gratis å lese, men mange vil likevel bidra med en slant.

ReAvisa-vippsen er 54 02 82. Tusen takk!