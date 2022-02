Tønsberg kommune gikk 254 mill i overskudd

– 2021 ble et jubelår, men det er viktig å huske at jubelår inntreffer ganske sjeldent, sier kommunedirektør Egil Johansen om det overraskende overskuddet.

Tønsberg kommune melder i ei pressemelding om et overraskende overskudd, der 25 millioner som skulle bli tatt fra sparekontoen heller blir snudd til å sette inn over 250 millioner på sparekontoen.

Mer robust økonomi

Årsregnskapet for 2021 er nemlig klart, og det viser at kommunen gikk med 254 millioner kroner i overskudd i fjor. Samla inntekter for kommuner var i overkant av 5 milliarder kroner.

– Dette er svært gode nyheter for kommunen og innbyggerne. Det gode resultatet gjør økonomien mer robust, og vil gjøre det lettere for oss å håndtere de utfordringene vi står overfor i åra som kommer, sier kommunedirektør Egil Johansen.

Han understreker samtidig at det er behov for å videreføre arbeidet med å effektivisere og omstille driften i kommunen.

Står bedre rusta

– Vi kommer til å bli flere eldre i samfunnet vårt de kommende åra, og det er både behov for flere stillinger og nye investeringer for å gi innbyggerne de tjenestene de skal ha. Men med et styrket fond står vi litt bedre rusta til å møte utfordringene.

Våre folkevalgte vedtok tidligere å bruke 25 millioner kroner fra kommunens disposisjonsfond. I stedenfor styrkes det med 254 millioner kroner.

Disposisjonsfondet utgjør nå 587 millioner kroner.

Flere grunner

Så hvorfor ble resultat så vanvittig mye bedre enn forventa? – Det handler selvfølgelig om god kostnadskontroll og økonomistyring i kommunen, men vinden har i tillegg blåst vår vei på mange områder:

– Vi har hatt en større befolkningsvekst og betydelig høyere skatteinntekter enn forventa. Utsatt virkningsdato for lønnsoppgjøret har i tillegg medført at vi har spart lønnskostnader, og samtidig har vi fått bedre avkastning enn forventa på plasserte midler.

– Pensjonsutgiftene ble også lavere enn forventa, og i tillegg har vi fått en kompensasjon for utgifter knytta til korona-pandemien som godt og vel dekker de utgiftene vi har hatt, sier kommunedirektøren.

Stang inn

Han advarer likevel mot å tro at resultatene vil bli like positive i åra som kommer. – Vi kan ikke belage oss på like mye stang inn hvert år.

– Vi må regne med at rentene vil stige, og vi kan heller ikke ta det for gitt at skatteinntektene fortsetter å vokse i samme tempo. Når vi jobber med budsjettet og beregner forventede skatteinntekter, tar vi utgangspunkt i prognosene som regjeringen legger til grunn i statsbudsjettet.

– I 2021 var det mange kommuner som opplevde at inntektene ble høyere enn forventa.

Regnskap og årsberetning for 2021 legges fram for kommunestyret før sommeren.

