Reagerte på budsjettdebatten: – Særdeles arrogant!

Det ble mange sleivspark i dagens budsjettmøte, en tone ganske så ukjent for de folkevalgte fra Re. Trond Ekstrøm mener flertallet opptrer «særdeles arrogant».

Budsjettforslag og flere folkevalgte ble omtalt med karakteristikker som skapte reaksjoner, og det ble antyda ansvarsløshet og det som verre var – og ordføreren ble anmodet flere ganger om å slå ned på ordbruken i dagens kommunestyremøte.

Alt var så meget bedre i gamle Tønsberg kommune, ifølge Tønsbergs Blad (ekstern lenke, bak betalingsmur) – og ReAvisa kan stemme i og fortelle at vi heller ikke i gamle Re har sett såpass amper stemning.

Klappet og klart

Mye av mistilliten gikk på det opposisjonen mener er en ny måte å gjennomføre prosessene på, i en ny kommune. Posisjonen hadde det meste, for ikke å si alt, helt klappet og klart til budsjettdebatt og votering. Opposisjonen kunne bare glemme å bli hørt?

– Vi prøver igjen og igjen å fremme våre forslag, uten hell. Vi håper det en gang kan det være mulig bryte igjennom muren, talte Heming Olaussen (SV) fra Re. – Det er tydelig at makta rår, mente hans partifelle Olav Sannes Vika (SV).

– Det ser ut til ta posisjonen kun vil stemme for egne forslag, det er trist at man ikke bruker hele kompetansen i kommunestyret.

Særdeles arrogant

Enda lenger gikk Trond Ekstrøm (FrP) fra Re: – Dette er særdeles arrogant gjort, bare sitte på sin egen høye hest og tro at de vet alt som er best for kommunen, talte han.

I gamle Re kommune hadde man en mye mer pragmatisk tilnærming, der det var lite vanlig å ri politiske kjepphester og bruke partipisk. Det var tradisjon for å finne fram til gode løsninger, ofte helt på tvers av politiske skillelinjer ellers.

Eksempler på dette er det mange av i ReAvisa-arkivet. Denne måten å drive lokalpolitikk på, ville gjerne de folkevalgte fra Re ta med seg inn i den nye kommunen.

Like skuffa fra begge de gamle kommunene?

Nå ser det riktignok ut som om de folkevalgte fra gamle Tønsberg kommune er minst like skuffa som det de fra gamle Re kommune er. For tonen ble bare mer og mer amper etter hvert som møtet gikk sin gang.

– Jeg er lett sjokkert over holdningen til posisjonen. Det er ikke åpning for å høre på noe annet enn egne forslag, ikke engang forslag som ikke koster ett øre, sa Bent Moldvær (Frp), som har lang fartstid fra Tønsberg-politikken:

– Vi blir sabla ned, dette blir helt feil. Jeg er vant til helt annet regime tidligere, understreker den rutinerte FrP-eren fra Tønsberg.

Helt tydelig trekt

Og da ble det skikkelig ampert: – Det utsagnet må kommenteres, mener en tydelig trekt Per Martin Aamodt (AP): – Vi har hatt møter i økonomiplanutvalget, og møter med kommunedirektøren og kommunalsjefene. Så jobbet vi i posisjonen med budsjettet opp mot vår politiske plattform.

– Det ble presentert i formannskapsmøtet, og dere har hatt mulighet til å se hva som kommer fra posisjonens side. Vi har ikke hørt noe fra dere. Du og jeg har vært i dette gamet i ganske mange år, og det eneste samarbeidet vi fikk med posisjonen i gamle Tønsberg kommune, det var da vi var på vei inn i Robek.

Og da vonde Robek-sår ble rippa opp i, fra da gamle Tønsberg kommune holdt på å gå konk, ble det slutt på munnhuggeriet.

Budsjettet ble vedtatt – helt etter planen

I Tønsberg kommune styrer Arbeiderpartiet sammen med Senterpartiet, KrF og MDG. De har knappest mulig flertall i kommunestyret, med 25 av 49 representanter.

Det er ikke sjelden at saker blir avgjort med posisjonens 25 stemmer mot opposisjonens 24.

Budsjett for 2022 ble vedtatt, akkurat som posisjonen ønska det.

