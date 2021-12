Leserinnlegg: – Ekstremt skuffa!

Politikerne prater om hvor viktig ungdomshuset er, at ungdom fortjener dette. De ordene har blitt helt betydningsløse, mener Marie Langaas (17) etter kveldens kommunestyrevedtak i ungdomshus-saken.

Jeg syntes det er helt fjernt av politikerne å stoppe opp nå. Det har gått ti år, og vi var nesten i mål – men nå er vi tilbake på start igjen.

Politikerne sine ord om at det kommer en løsning, og at vi skal få ungdomshus. Politikerne som prater om hvor viktig dette er, at ungdom fortjener dette. De ordene har blitt helt betydningsløse.

Det er ikke sånn at vi får tilbake tilliten, bare fordi politikere pakker inn utsettelsene og til og med reverseringen av prosessen ved å fortelle til resten av kommunestyret, eller media, at ungdommen trenger det, for så å stemme i mot bygging.

Vis det gjennom handling. Vi trenger ett ungdomshus, ikke trøst fra akkurat de samme politikerne som har nedstemt forslaget, og utsatt det i årevis.

Jeg er veldig lei meg, og ekstremt skuffa over kommunestyret som i dag kom fram til denne avgjørelsen.

Helt uten noen ordentlige alternativer til sted, der det kan bli akkurat de samme utfordringene med innsigelser og omregulering.

Jeg tror mange ungdommer med meg er ekstremt skuffa. Også over de mange som er helt uten viljen for å kjempe for saken:

Et ungdomshus på Revetal, mange år på overtid – og vedtatt gang på gang uten at det skjer noe.

