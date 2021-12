Tjenester nær folk? Ikke i skranken på Revetal

Snart vil du ikke møte mennesker, men maskiner, på servicekontoret på kommunehuset.

Automatisering av servicekontoret på kommunehuset har engasjert. Spesielt siden avgjørelsen tas på grunnlag av besøkstall i korona-tid.

Begge perioder med mindre trafikk enn normalt, må man kunne anta:

Avgjort på sviktende grunnlag?

Den første målinga ble gjort akkurat da pandemien slo inn over landet, og den andre nå i høst da det dro seg til igjen etter stakket stund med gjenåpning.

På dette grunnlaget har nå kommunestyret i nye Tønsberg gått inn for å fortsette automatiseringa av servicefunksjonene til kommunen på kommunehuset på Revetal.

Stikk i strid med det som ble sagt i arbeidet med den politiske plattformen i sammenslåinga av Re og Tønsberg: Tjenester nær folk.

Viktig for de som trenger kommunen mest

I praksis vil vedtaket si at siste rest av NAV i Re forsvinner, og du etter hvert vil møte maskiner der du i dag møter mennesker.

ReAvisa har tidligere skrivi om reaksjoner fra folk, men innsigelsene blir ikke hørt av flertallet i kommunestyret i nye Tønsberg kommune:

Det var bare SV, Rødt og FrP som gikk i mot kommunedirektørens forslag om videre automatisering.

Skal alt samles i by’n?

Ole Marcus Mærøe (Rødt) tok ordet først i debatten: – Vi var i mot før, i vi er i mot nå. Vi ønsker et godt tilbud, også i gamle Re-delen av kommunen.

Rødt stiller også store spørsmålstegn ved om innsparinga er så stor som det tegnes opp et bilde av i kommunedirektørens saksframlegg. For eksempel at det blir gjort mye mellom drop-in-besøkene, som ikke nødvendigvis fanges opp i statistikken.

Heming Olaussen (SV) fyrer på videre: – Skal alt samles i Tønsberg sentrum? Hva med stjernestrukturen i nye Tønsberg kommune?

«Tjenester nær folk»?

SV vil styrke nærmiljøene rundt om i kommunen, ikke bare på Revetal – men også Sem, Vear, med flere. Derfor er forslaget å ha et bemannet servicekontor på Revetal, som et pilotprosjekt for å teste ut en desentralisert modell i nye Tønsberg kommune.

– Hvis vi mener noe med det nye Tønsberg kommune skulle tuftes på: «Tjenester nær folk», med tilgjengelig og åpenhet, hamrer Heming Olaussen (SV) løs.

Disse orda var gammel-ordfører i gamle Re, Thorvald Hillestad (SP), med på å koke sammen. Hva er de verdt i dag, snaut to år etter sammenslåinga?

Ny undersøkelse «etter» korona

Thorvald taler varmt om alle de kommunale arbeidsplassene som fortsatt er på kommunehuset på Revetal, han mener det er vel så mange nå som før.

– Men vi må konstatere at akkurat dette tilbudet vi nå diskuterer blir lite benytta. Vi vedtok å utsette avgjørelsen, da den første undersøkelsen ble gjort i mars 2020, nettopp for å se om besøkstallene tok seg opp etter gjenåpning.

– Det har det altså ikke gjort, mener Thorvald, og viser til en ny undersøkelse gjort nå i høst. Hvor vi med handa på hjertet ikke kan si at korona var helt over.

– Riktig å fortsette automatiseringa

– Vi er satt til å vurdere kost og nytte. Her ser vi at det er klare råd fra kommunedirektøren når det gjelder åssen det forholdet bør vurderes i denne saken, viser Thorvald til i kommunestyremøtet.

– Derfor mener Senterpartiet at det er riktig å fortsette arbeidet med automatisering, understreker Thorvald Hillestad (SP).

Flertallet stemmer for automatisering av servicekontoret på kommunehuset på Revetal. Mot SV, Rødt og FrP sine stemmer.

Sak oppdatert: I den første versjonen av denne saken, gikk vi glipp av at FrP også stemte i mot automatisering. Det er med nå.

Les mer om kommunesammenslåing.