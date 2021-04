– For meg betyr det utrolig mye å møte ekte folk

– Man skulle tro at tilgjengelighet for alle burde gå i retning bedre i 2021, men når det gjelder kommunesammenslåinga har jeg blitt skuffa en god del ganger allerede, dessverre.

Reaksjonene på at servicetorget skal automatiseres, har vært mange i lokalavisas innboks og på ReAvisas Facebook-side.

Etter forslag fra SV, og med støtte fra Rødt, ble det forsøkt å stoppe automatiseringa. Et stort flertall gikk derimot for å fortsette prosessen, men med en ny vurdering i september etter forslag fra Senterpartiet.

Raserer det som funka så bra i Re

En som skriver med et stort engasjement i saken, er Heidi Halvorsen (43) fra Sørby.

ReAvisa har skrivi om Heidi tidligere: Hun ramla ut av arbeidslivet da hun ble blind. Hadde det ikke vært for NAV i Re hadde hun neppe kommet seg i jobb igjen, fortalte hun til ReAvisa for drøyt tre år siden. Det gamle NAV-kontoret er lagt ned, og erstatta av et nedskalert tilbud i skranken på kommunehuset.

Nå frykter hun for enda mer nedbygging av tilbudet i Re – til de som trenger det mest.

– Som blind representerer jeg en liten gruppe, men for meg betyr det å møte ekte folk nær der jeg bor uendelig mye.

– Erfaringsmessig fungerer automatiske løsninger, til tross for teknologisk utvikling, som regel heller dårlig uten syn.

Skuffa en god del ganger allerede

– Man skulle tro at tilgjengelighet for alle burde gå i retning bedre i 2021, men når det gjelder kommunesammenslåinga, har jeg blitt skuffa en god del ganger allerede, dessverre.

Heidi mener vi må se til det lokale næringslivet, som fortsatt går så det suser i Re. Hvorfor? Fordi det satses på service – mennesker, ikke maskiner – i møte med kunder.

– Jeg skulle ønske at Meny på Revetal kunne vært et forbilde også i politikken! De gjør det motsatte av å automatisere; de har nok folk tilstede i butikken og kan derfor yte god service, noe som er med å gjøre dem best i landet år etter år!

– Om ikke annet er det et bevis på at automatisering og fravær av mennesker ikke alltid er verken det smarteste eller det mest moderne.