– Det er trist å se. Lite gjøres for å se det unike og flotte vi hadde i Re. Det fjernes heller – bit for bit.

Lite av det som ble lova i sammenslåingsdebatten står seg, snart halvannet år inn i den nye storkommunen, mener Heming Olaussen. Litt etter litt forsvinner mye av det som funka.

Onsdag 14. april 2021 står nemlig følgende sak på agendaen for kommunestyret:

«Automatisering av servicetorget på kommunehuset på Revetal». Det betyr ingen blide fjes bak skranken, men mest sannsynlig en selvbetjeningsskjerm av noe slag.

Lite interesse for å lære av Re

Heming Olaussen (SV) mener dette ikke må forbigås i stillhet, for da vil mest sannsynlig enda ei klubbe bankes i bordet i rekka av vedtak som pulveriserer mye av det som var bra med gamle Re kommune.

– Det har vært lite interesse for å lære av Re, som var en velfungerende kommune med stor grad av befolkningstilfredshet, er hans inntrykk.

– I stedet skal alt presses inn i en form, basert erfaringene fra gamle Tønsberg, – en frykt Heming mener har slått til.

– Og erfaringene fra by’n er ikke alltid like relevante for oss utpå bygda?

Minst like god service som før?

Da flertallet av våre folkevalgte sa ja til en kommunesammenslåing med Tønsberg, ble det gitt en haug med løfter og forsikringer.

Blant annet at kommunehuset skulle gi minst like god service som før. Og det er nettopp dette som står på spill i onsdagens kommunestyremøte, mener Heming:

– Status nå, snart halvannet år inn i den nye storkommunens eksistens, er at det er blitt brukt godt over en million kroner på å bygge om og i praksis begrense ekspedisjonen reint fysisk.

– Og rådmannen vil nå at det skal brukes enda noen hundretusen på å automatisere.

– All fokus på innsparinger

Avgjørelsen i denne ukas kommunestyre vil i verste fall bli tatt på sviktende grunnlag, frykter Heming, og forklarer i prat med ReAvisa:

– Det vises til begrensa bruk av servicekontoret, men rådmannen «glemmer» å nevne at undersøkelsen ble gjort midt i en pandemi der det meste var stengt og behovet for de aller fleste tjenestene som servicekontoret tilbyr begrensa seg sjøl.

Heming reagerer også på at de ansatte ikke ser ut til å ha vært inkludert i beslutningsprosessen. – Riktignok NÅ har man hasteinnkalt til et møte – dagen før kommunestyremøtet som skal avgjøre saken.

– Det burde ikke ha vært vanskelig å ta med de ansatte, men viser at dette er lokka prosesser der all fokus er på innsparinger, og ikke på verken de ansatte eller befolkninga i Re.

Stikk i strid med det som ble sagt?

– I det større bildet er dette enda et eksempel på at gamle Re demonteres – bit for bit. Stikk i strid med løftene som ble gitt, da det ble sagt at vi skulle ta det beste fra hver kommune og lære av hverandre.

Mye er blitt dyrere og dårligere i Re etter at vi ble en del av Tønsberg: Egenbetaling i SFO, kulturskolen og eldreomsorgen, viser Heming til som eksempler.

Det framoverlente og kreative NAV-kontoret på Revetal, som fikk skryt fra mange hold, der har fagmiljøet for lengst blitt spredd for alle vinder.

NAV Re er redusert til mest en PC til utlån.

– Trist å se

Enda et av mange eksempler, mener Heming, er Re helsehus som også bare ble tredd inn i Tønsberg-modellen. Uten å se på hva Re hadde gjort, og hva som funka her:

– Først når man skjønner at man er på ville veier – med å splitte opp Re helsehus i en haug forskjellige enheter med forskjellige styringsformer – og så går tilbake på det fordi virkeligheten slo tilbake – da gjenoppretter man det gamle velfungerende regimet med EN felles ledelse.

– Men man kaller det «prosjekt», for ikke å miste ansikt, påstår Heming. Det skal sies at denne karen aldri har vært noen fan av sammenslåing, og han var blant mindretallet som stemte i mot. Nå slår mange av innvendingene han hadde til, mener Heming:

– Det er trist å se. Lite gjøres for å se det unike og flotte vi hadde i gamle Re kommune. Det fjernes heller – bit for bit.

Årlig innsparing anslått til 700.000 kroner

I rådmannens utredning heter det: «Det er krevende både økonomisk og praktisk å drifte to servicetorg – et på rådhuset i Tønsberg og et på kommunehuset på Re – slik kommunen gjør i dag».

Samtidig heter det i den politiske plattformen som ligger til grunn for sammenslåinga: «Det skal opprettholdes et servicekontor i kommunehuset på Revetal».

Årlig innsparing etter automatisering er anslått til 700.000 kroner.

Rådmannens forslag:

1. Automatiseringen av servicetorget på kommunehuset på Re fortsetter som planlagt i Handlingsrom 2024.

2. Drop-in-besøk til NAV skal foregå på hovedkontoret i Tønsberg. Det skal fortsatt være mulig å ha planlagte møter med NAV på Revetal.

Saken kommer opp i kommunestyremtøtet som starter klokka 18.00 onsdag 14. april 2021.

ReAvisa kommer som vanlig til å legge ut en link, så alle som vil kan følge møtet.