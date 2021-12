Thorvald om kveldens kommunestyre-vedtak: – Jeg synes ikke det var noe stas, nei. Må innrømme det.

– Løftebrudd?, lurer lokalavisa på: – Det er vel det?, innrømmer gammel-ordfører i gamle Re, Thorvald Hillestad (SP), litt nølende. Men han tar gjerne kritikk for kveldens kommunestyrevedtak.

I kveld vedtok kommunestyret i Tønsberg at skranken på servicekontoret på Revetal skal tømmes for folk – du vil snart møte maskiner og ikke mennesker her.

Det betyr også at siste rest av NAV i Re forsvinner. Alt sammen stikk i strid med det som ble nedtegna i den politiske plattformen for sammenslåing av Re og Tønsberg. Og stikk i strid med det gammel-ordføreren tidligere har latt seg sitere på i ReAvisa.

Stemte ja, men burde stemt nei?

ReAvisa sender først ei melding, og så slår på tråden, til gammel-ordfører i gamle Re kommune Thorvald Hillestad (SP), som i kommunestyremøtet forsvarte det hele og stemte ja. Sjøl om han har vært med på å love noe helt annet og langt på vei innrømmer at han burde stemt nei.

– Er ikke dette et reint løftebrudd i forhold til det som står i den politiske plattformen for sammenslåing av Re og Tønsberg?

– Jeg trur kanskje du har rett i det, når det gjelder hva som står i plattformen – jeg driver og blar litt her nå.

– Ikke noe stas, nei

– Ja, det står noe om å beholde servicekontor i begge de gamle kommunene, svarer Thorvald når han ringer ReAvisa opp igjen.

– Så jeg synes ikke dette var noe stas, nei. Jeg må innrømme det.

– Men det er en måte å spare 700.000 kroner på.

Økonomi er hovedgrunnen

Thorvald bekrefter at det var en ambisjon å opprettholde både NAV og et servicekontor både på Revetal og i Tønsberg, og at det ble nedfelt i den politiske plattformen. Men så viser han til den stramme økonomien i den nye storkommunen:

– Det går jo litt dårlig, og det er blitt leita med lys og lykte for å finne steder å spare. Så det er den ene grunnen til vedtaket i kveld: Økonomi.

– Den andre grunnen er at servicekontoret blir ikke mye brukt.

– Løftebrudd? – Det er vel kanskje det?

– Men målingene er utført i korona-tid?

– Ja, det er jo et poeng, det også. Det er det.

– Tenker du at dette er et løftebrudd ovenfor befolkningen i Re?

– Det står jo at det skal være et servicekontor begge steder, både i Re og i Tønsberg. Da er det vel det.

Må stille spørsmålet «hvorfor?»

– Men så må man også stille spørsmålet om hvorfor vi gjør dette, mener Thorvald.

– Ja, og det er ut ifra tellinger gjort under korona?

– Ja, men den siste etter gjenåpning nå i høst.

Må ikke beholde for enhver pris

– Jeg kan godt ta i mot kritikk. Det har jeg ingen problemer med, sier Thorvald til ReAvisa. – Men så er det dette med økonomi da, når den svikter – hva skal man gjøre da?

– Dette servicekontoret er noe vi har kommet fram til at ikke er noe vi må opprettholde for enhver pris. Spørsmålet er: Bomma vi helt når vi sa at dette var noe viktig å beholde?

– En kunne jo også se for seg å få kritikk for å opprettholde et tilbud som kanskje ikke trengs. Det er heller ikke riktig å la være å ta konsekvensen av det vi blir forelagt.

Flere «bommerter» i den politiske plattformen?

– Er det flere ting vi kan frykte, ut ifra dårlig økonomi og ting dere bomma på i den politiske plattformen?

– Nei, det er vel ikke noe spesielt det er planer om nå…

– Det skyldes på dårlig økonomi i den nye storkommunen. Det er litt rart, siden en sammenslåing med Tønsberg ble presentert som en garantist for å beholde tjenester her i Re. Er du skuffa, spesielt siden god økonomi var et argument for sammenslåing?

– Vi hadde vel ikke regna med….. For å si det sånn: Vi hadde alternativer, og vi regna på det. Holmestrand, Horten og Tønsberg. Tønsberg kom best ut økonomisk.

– Men vi hadde vel ikke sett for oss at det skulle bli så trangt, nei.

Ryker snaut to år etter sammenslåing

– Men Re aleine, det hadde blitt enda vanskeligere. Det er det vi får til svar fra kommunedirektøren, når vi spør – det hadde stått enda dårligere til hvis Re og Tønsberg skulle stå hver for seg.

Det ble lova at NAV skulle bestå i Re, et lokalkontor som fikk mye skryt i sin tid. Det ble ganske kjapt avviklet som sådan, men med NAV-representanter i skranken på servicetorget – som heller ikke skal være bemannet i framtida.

Nå forsvinner siste rest av NAV i Re sammen med servicekontoret, bare med mulighet for å forhåndsavtale møter på Revetal. Det betyr at alt det står om dette i den politiske plattformen, ryker snaut to år etter sammenslåing.

– Det er nå hit vi har kommen, så får vi bare ta det for det er, mener Thorvald med ReAvisa på tråden.

