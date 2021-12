Millionene som aldri blir brukt på Re-ungdommen

Kommunen har spart millioner, og kommunen har fått millioner. Og kommunen sitter på tomter til millioner. Da skulle det være grei skuring, eller?

Det er noen saker det virker som om lokalavisa aldri skal slutte å skrive om.

En av disse sakene er bygging av et nytt ungdomshus på Revetal.

Tålmodighetsprøve

Egentlig går saken så langt tilbake som en interkommunal sak fra Ramnes og Våle-tida, før Re ble te’.

Det husker også Re-daktøren fra sin egen ungdomstid. Og så har ReAvisa har fulgt saken i over ti år, nå i nyere tid.

Og lite har vel vært mer tålmodighetsprøve å dekke, enn akkurat denne saken.

Stoppa i siste sekund

For å begynne med slutten, det som skjedde på tampen av året vi snart går ut av:

Flertallet i kommunestyret i nye Tønsberg, som i siste sekund stoppa det byggeklare ungdomshuset på middelalderplassen, understreker at det fortsatt er et vedtak på å bygge et ungdomshus.

Vi veit bare ikke hvor. Eller når.

Har tatt sin tid, kan du si

Akkurat som kommunestyret i gamle Re for drøyt ti år siden bestemte seg for å legge ned den kommunale ungdomsklubben:

Ikke for å fjerne tilbudet, men for å komme opp med et nytt tilbud. Ganske så umiddelbart, het det i kommunestyre-debatten den gang.

Men det har tatt sin tid.

Millionene hoper seg opp – helt utilsiktet

Det er nesten litt tragikomisk å tenke tilbake på den brede enigheten om at ungdomsklubben ikke ble lagt ned for å spare penger, å nei da – det var for å satse på ungdommen med et bedre tilbud.

Vi visste bare ikke hva.

Eller når.

Bare å kjøre på – eller?

Så ble ungdomshus-planene til. Litt svevende tanker i starten, men likevel. Ungdom i Re ble involvert, og de ble hørt på sine største ønsker i Ungdata-undersøkelser: En uformell møteplass for ungdom, i sentrum.

Ei tomt midt på Revetal ble pekt ut, som Re kommune allerede eide. Så fikk planene skikkelig fart på seg, da Gjelsten holding kom på banen med en milliongave til Re kommune – øremerka til nytt ungdomshus.

Jubelen var stor, nå var det bare å kjøre på. Eller?

Solid ungdomshus-konto

Milliongaven var først på sju millioner kroner – så runda opp til ti millioner kroner, da prosjektet viste seg å bli dyrere enn først forespeila.

Og kommunen har ikke bare fått millioner, kommunen har også spart millioner.

I løpet av alle disse åra uten kommunal ungdomsklubb har «ungdomshus-kontoen» vokst seg stor og gild.

Venter og venter og venter

For da den kommunale ungdomsklubben ble lagt ned i kommunestyremøtet før sommeren 2011, ble det spart 150.000 kroner resten av det året og deretter 300.000 kroner årlig – helt utilsiktet, ifølge våre folkevalgte.

Nedleggelsen var ikke for å spare penger, men for å bruke pengene på et enda bedre tilbud for ungdommen, sto det referert i ReAvisa.

Så flott og fint skulle dette nye ungdomstilbudet i Re bli, at kommunen hadde nesten ikke råd til noen andre ungdomstilbud mens vi venta på dette fantastiske som aldri kom.

En knallgod unnskyldning

Hva med et vannspeil i parken på Revetal – som kunne komme barn og ungdom til gode, som skøyteis om vinteren? Ikke råd, for vi skal bygge ungdomshus.

Støtte ungdomslag og deres ungdomstilbud rundt om i Re? Ikke råd – hvert fall ikke så mye – for vi skal bygge ungdomshus.

Det eneste vi finner i arkivene om at noe av de innsparte midlene gikk til, var ungdomsarbeid i Revetal menighet: 50.000 kroner for ti år siden.

Spart millioner – fått millioner

Dermed har kommunen spart flere millioner kroner – rundt regna tre millioner – på alle disse åra det er er blitt diskutert et nytt ungdomstilbud. Og kommunen har fått mange millioner i gave – hele ti millioner fra Gjelsten. Det er til sammen tretten millioner kroner spart og fått, kjapt regna.

I tillegg kan det søkes midler fra stiftelser og fond, og det er gode muligheter for å få refundert momsen, med mer.

Med det ser regnestykket ikke så aller verst ut?

Lov å håpe på 2022?

Nå skal en ny plassering på Revetal utredes. Av alle alternativene til den opprinnelige plasseringa som nå er vraka, så hefter det stor usikkerhet rundt de også: Det trengs omregulering, dispensasjon, og det kan fort bli nye varsel om innsigelser.

Så det eneste som er sikkert om et nytt ungdomshus på Revetal, er at det er høyst usikkert. Også i det vi straks blar om til 2022 på kalenderen.

Men vedtaket ligger der, helt tilbake fra Re-tida: Det skal bygges et ungdomshus på Revetal.

Vi veit bare ikke hvor eller når.

Les mer om ungdomshus.