Leserinnlegg: Svar til mamma til en motorungdom

Jeg må si jeg reagerer litt på brevet ditt i ReAvisa i desember, skriver en engasjert Revetal-beboer som er mektig lei alt bråket fra motorungdommen.

Det var da voldsomt til “mamma” og beskytter. I gamle dager var det noe som het å ta hensyn til andre. Det har vel disse ungdommene aldri hørt om.

Jeg kan godt forstå at det er morsomt å rase rundt på motorsykkel, skrense, steile, og vise seg for hverandre, men det som ikke er akseptabelt, er alt bråket.

De gjørs på å bråke mest mulig, og kjører rundt og rundt og fram og tilbake mellom boligblokkene på Revetal med motorer som er fiksa på for å smelle og bråke.

De ønsker å lage bråk for oss som bor her. Når de kjører rundt og rundt her om sommeren, er vi nødt til å lukke vinduer og verandadør.

De er sikkert snille, som du sier, men har ikke lært å ta hensyn, tvert imot. Hvorfor skal de kjøre her, mellom boligblokkene?

Det må jo være for å irritere oss som bor her. Hvis ikke, er det mange andre veier å kjøre på.

Det er sikkert på sin plass med et ungdomshus. Ikke bare at ungdommer har et sted å være, eller å varme seg, som du sier. Det må jo være for noe mer positivt enn det.

Hvis ungdomshuset skal brukes som en samlingsplass for motorungdommen, hvor de skal stå og ruse med kjøretøyene, lære å “mekke” og prøve ut med mest mulig bråk og eksos, hører det ikke hjemme i et boligområde.

Når du sier at det ikke er alle som har råd til en burger for å få varmen i seg, er vel det ganske drøyt. Er det derfor vi skal bygge ungdomshus?

De har selv valgt motorsykkellivet, og hvis de ikke har råd til en burger, hvordan kan de da ha råd til motorsykkel og drivstoff og det som følger med?

Hvis det bygges ungdomshus, håper jeg det blir brukt til noe annet enn til å gi oss enda en støykilde.

Hilsen en beboer på Revetal.

