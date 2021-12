Leserinnlegg: Motorungdommen trenger også et sted å møtes

Motorungdommen må kjøpe seg en burger for å være velkommen inn i varmen, der de blir jaga fra skanse til skanse. En mamma mener ungdomshuset vil være en viktig base, for all ungdom – også motorungdommen.

Jeg har ved flere anledninger vært tilstede på Revetal ungdomsskole og Kirkevoll skole, der ungdommer samler seg for å være sammen. De er mange, faktisk så mange at det ikke er mulighet for å kunne treffes hjemme hos noen.

De kommer med traktor, ATV, sykler og biler for å treffes og prate. Ved flere anledninger har jeg hørt at de drar på Burger King for å varme seg litt, da må de selvfølgelig også kjøpe mat.

Disse ungdommene som er fra ungdomsskole-alder og oppover henger ikke rundt i Re for å irritere andre, men for å være sammen. De er sosiale og gode med hverandre. De er en del av et godt og sunt ungdomsmiljø.

De er snille og tar virkelig vare på hverandre, men på grunn av manglende muligheter til å være inne blir de nå på vinteren sittende mye hjemme hver for seg. Ikke alle har råd til en burger for å få igjen varmen i kroppen.

Og til dere som klager over bråk, mulig dere har glemt den morsomme ungdomstida?

Disse ungdommene, der mange ikke er interessert i idrett eller kultur, men som absolutt dyrker en sunn interesse, trenger et varmt sted de kan treffes for å henge sammen.

Ofte går de på forskjellige skoler eller er ute i jobb, så kvelden er den tida de kan treffes.

Det er trist å se denne fantastiske ungdomsgjengen ikke har noe sted å være, mens de som driver med idrett får varme haller sponsa av kommune og bedrifter. Da snakker vi vel om forskjellsbehandling og utestenging av enkeltgrupper?

Jeg håper på et varmt sted å møtes for denne ungdommen, og jeg har hørt motorungdommen sjøl snakke varmt om et ungdomshus på Revetal. Som en varmestue.

For all ungdom – også motorungdommen.

Hilsen mamma til en av motorungdommene.

