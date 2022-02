– Hadde vi kunnet spå, så….

Re middelalderdager var det siste store arrangementet i Re før korona, og kunne blitt det første store etter korona – denne helga.

Re middelalderdager 2020 gikk helt som normalt, og alle var lykkelig uvitende om de to åra som lå foran oss med nedstengninger og korona-restriksjoner av mange slag.

Fjorårets middelalderdager ble avlyst – og i år telte festivalsjef Ida Johre og hennes stab på knappene helt fram til nøyaktig en måned før arrangementsdato.

Litt surt, ja

Da turte festivalledelsen ikke annet enn å avlyse, sånn ståa var da. Omikron herja, vi visste ikke hva den nye virusvarianten betydde, og vi var godt inne i en ny runde restriksjoner.

– Litt surt å ha avlyst når restriksjoner er borte og sola skinner?, spør lokalavisa festivalsjefen den samme fredag som festivalen skulle starta.

– Det er jo helt typisk. Hvis vi kunne spådd, så hadde vi vært på plassen nå.

Klar for 2023

Til alt overmål sørga værgudene for et lite, kledelig dryss med hvit nysnø over middelalderplassen natt til lørdag, bare for å gni det inn med perfekte rammer for en vinterfestival.

Det er bare for oss besøkende å gjøre akkurat som festivalsjef Ida og resten av festivalgjengen:

Glede seg til Re middelalderdager 2023.

Mimre?

