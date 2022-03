Last ned ReAvisa på papir mars 2022

En fersk utgave av ReAvisa på papir ligger i postkasser, avishyller og der folk møtes i Re og omegn torsdag denne uka. Allerede nå kan du laste ned papiravisa på nettavisa.

Krigen raser i Ukraina, og lokalsamfunnet vårt trår te’: – Alle vil jo hjelpe, forteller Røråstoppen-elever som har gått fra dør til dør i nabolaget for å samle inn ting som trengs.

Reinger har reist til by’n og markeringer der for å vise sin avsky mot krigen og vise sin støtte til Ukraina. Kommunestyret har vedtatt å ta i mot 150 flyktninger, til applaus.

Kasta seg rundt og sørga for stor innsamling

Men det største var nok den store hjelpeaksjonen med base på Brår som Olgars og RAK sto for:

De kasta seg rundt og sørga for en innsamling som folk, foreninger, næringsliv, barnehager og skoler – ja, hele Re – samla seg bak.

Dette og mer til kan du lese om i denne ReAvisa.

