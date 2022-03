Kvinnedagsmarkering i Tønsberg – se bilder

Reinger trakk til by’n, der kvinnekampen fikk følge av solidaritet med Ukraina: – Krig går verst ut over kvinner og barn – alltid!

Kvinnedagen 8. mars ble markert på Tønsberg torv, med mange reinger i rekkene. Blant dem holdt Lotte Uth Gjersøe fra Re en apell på vegne av Rødt.

– Norge er ett av de mest likestilte landene. Så da kan vi vel bare gå hjem, da?, åpna hun sin appell.

– Ingen er fri før alle er fri

– Åneida, fortsatte Rødt-representanten etter en liten pause, – jeg hadde så mye på hjertet da jeg skulle skrive dette, at jeg måtte ty til ostehøvelkutt over hele linja – akkurat som i så mange kommuner rundt om.

Det høsta en litt oppgitt latter i folkemengden. Så appellerte hun til alle om å kjempe for likere lønn for begge kjønn. Og hun viste støtte til alle som nå kjemper for heltidsstillinger i Tønsberg kommune uten å måtte jobbe annenhver helg.

Avslutningsvis minna hun om at 8. mars er en internasjonal kvinnedag. – Ingen er fri, før alle er fri. Vi må ikke glemme våre medsøstre som mister sine rettigheter i Afghanistan, eller de som flykter fra krig i Ukraina.

– Vi skal ta i mot dem, og ta vare på dem.

Fortsatt mye ugjort i kvinnekampen

Ordfører Anne Rygh Pedersen (AP) snakka også om krigen i Ukraina. – Krig går verst ut over kvinner og barn – alltid!

Hun viste til at mye fortsatt er ugjort i kvinnekampen: – Vold i hjemmet, menneskehandel, og så videre. Det er så mye at vi trenger at kvinner og menn står sammen om å gjøre jobben.

Ordføreren viste til en undersøkelse der så mange som halvparten av alle menn svarte at de mener kvinnedagen er unødvendig.

«Samtykkelov NÅ!»

Ellers holdt blant andre disse apell:

Frida Knudsen-Kvernevik, AUF, Grete Wold, stortingsrepresentant for SV på Vestfold-benken, Suzy Haugan, kommunestyrerepresentant for Venstre, Moushira Jammal fra Palestinakomiteen, og Julie Estedahl Stuestøl, kommunestyrerepresentant for MDG.

Paroler var blant annet:

«Arbeid til alle og rett til heltid (uten arbeid annenhver helg) – ja til 6-timers arbeidsdag!» fra Rødt, «Kjærringer mot at EU styrer strømmen» fra Nei til EU, «Samtykkelov NÅ!» fra AUF, «Frihet fra menns vold, overgrep og seksuell trakassering» fra SV, og «Klimakamp er kvinnekamp!» fra MDG.