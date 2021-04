– Første kvinnelige ordfører? De i by’n må huske på at vi utpå landet var mye tidligere ute!

– En kan så absolutt stille spørsmål ved det: Risikerer gamle Ramnes kommune og Våle kommune å bli helt glemt? Men er det ikke også litt typisk, da?, tenker jeg.

Denne delen av nye Tønsberg kommune består av tre gamle kommuner. Og de har hatt tre kvinnelige ordførere i tidligere tider.

– Velkommen etter, gamle Tønsberg!, hilser Eva Lian (64) med et smil, nå som nye Tønsberg kommune har en kvinnelig ordfører.

Det skjedde nemlig aldri i gamle Tønsberg kommune, der var det ei uavbrutt rekke med mannlige ordførere gjennom alle år.

Landets yngste kvinnelige ordfører

Eva Lian var for godt over et halvt liv siden ordfører i Ramnes kommune, som den aller første kvinnelige ordføreren i det som i dag utgjør nye Tønsberg kommune.

Hun var landets yngste kvinnelige ordfører, og den eneste kvinnelige ordføreren i hele Vestfold, som den gang besto av femten kommuner.

Hun fikk oppmerksomhet langt utafor gamle kommunegrenser, både for å være en ung og en av få kvinnelige ordførere.

Så kom kvinnelige ordførere på rekke og rad

Dette var for 33 år siden, i gamle Ramnes kommune. Fra og med 1988 og i tre perioder framover hadde enten Ramnes eller Våle, som så ble til Re, en kvinnelig ordfører; Eva Lian, Marit Haugen, Aasta Kari Holm.

Med denne historien i bakhue, har flere ReAvisa-lesere reagert på at nåværende ordfører Anne Rygh Pedersen lar seg intervjue i et stort portrett-intervju i Tønsbergs Blad på kvinnedagen 8. mars, med premisset «Tønsbergs første kvinnelige ordfører».

Riktignok med forbehold om at en kvinnelig varaordfører hadde vært fungerende ordfører i gamle Tønsberg kommune i en periode tidligere, under ordførers sjukefravær.

Folk i Re reagerer

Men det var ikke det eneste forbeholdet som burde vært tatt:

På vår kant av den nye storkommunen har vi telt oss fram til fem kvinner med ordførerklubba i handa i tidligere tider.

Bare sjekk her:

Tre kvinnelige ordførere på rappen

Ordfører-historien til gamle Re kommune er for så vidt kort og grei, Thorvald Hillestad (SP) var ordfører hele veien – fra start til slutt.

Men det fantes to kommuner før der igjen, som risikerer å bli helt glemt, frykter ReAvisa-tipsere:

I rundt 150 år eksisterte Ramnes og Våle som egne kommuner, før de ble til Re. Og der var det hele tre kvinnelige ordførere:

Den første var Eva Lian (SP) som ble valgt til ordfører i Ramnes i 1987, deretter Marit Haugen (SP) som ble valgt til ordfører i Våle i 1991.

Og så Aasta Kari Holm (SP) som sørga for at Ramnes nok en gang fikk en kvinnelig ordfører i 1995.

Frykter at Ramnes og Våle blir helt glemt

Den gamle kommune-historien som ligger bak Re og nå nye Tønsberg bør ikke gå i glemmeboka, mener Eva Lian:

– En kan så absolutt stille spørsmål ved det: Risikerer gamle Ramnes kommune og Våle kommune å bli helt glemt?

– Men er det ikke også litt typisk, da?, tenker jeg.

– Det dette uansett viser, er at gamle Tønsberg var så veldig treige, sier Eva Lian og ler godt.

To flere forbehold i gamle Re

Og når det først skulle tas noen forbehold om varaordførere som hadde rykka opp i ordførerrollen, så hadde ikke fullt så gamle Re kommune to kvinnelige fungerende ordførere i Thorvald Hillestads sjukefravær:

Trude Viola Antonsen (AP), nå Nordli, fungerte som ordfører i flere omganger. Og Bente T. Brekke (FrP) hadde også et innhopp som ordfører i ordførers fravær og varaordførers permisjon.

Det vil si fem forbehold fra gamle Ramnes, Våle og Re kommuner, når historien om den nye storkommunens kvinnelige ordførere skal skrives.

Hvis den gamle historien fra denne delen av storkommunen skal telle, da.

Enig, men ikke helt enig?

ReAvisa sender en epost til ordfører-Anne, med følgende spørsmål:

– Flere ReAvisa-lesere har tatt kontakt og mener alle deler av den nye kommunen må huskes på når historien til den nye kommunen skal skrives. Enig?

– Enig i det – men her var jo selve premisset at Tønsberg aldri har hatt en kvinnelig ordfører, svarer Anne Rygh Pedersen.

Kommer gjerne med et lite stikk

– Jeg er vel kjent med de tre dyktige damene som har vært ordførere i henholdsvis Ramnes og Våle, svarer hun, og legger til:

– Det er dessuten Re og Tønsberg som slo seg sammen – og de to kommunene har ikke hatt kvinnelig ordfører før.

Eva Lian, den aller første ordføreren i det som i dag utgjør Tønsberg kommune, kommer gjerne med et lite stikk:

Bygda var tidligere ute enn by’n

– Vi kan vel si «velkommen etter til gamle Tønsberg», og «så hyggelig»!, sier hun og ler godt – med et glimt i øyet:

– Men, de i by’n må huske på at vi utpå landet var mye tidligere ute!

