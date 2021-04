– Du må være frisk for å være sjuk i møte med NAV

La meg ta deg med på reisen inn i «Mitt NAV», skriver Linda i et debattinnlegg i Dagsavisen i dag. – Utelukkende gode tilbakemeldinger, sier Linda om responsen fra fjern og nær, – mange kjenner seg dessverre igjen.

Linda Wike Ljungblad (43) vokste opp i Våle og bor nå på Skallevold. Hun er jordmor av yrke i tillegg til doktorgradskandidat på Universitetet i Sørøst-Norge. Linda ble sjukemeldt første gang for ikke så veldig lenge siden, etter et fall i slalåmbakken i vinter.

Det er erfaringene fra sin aller første sjukemelding som 43-åring hun deler i debattinnlegget. Det er i det store og det hele ikke noen god attest til automatiseringen av NAV.

Kronglete møte med NAV

«Jeg er PhD-stipendiat på doktorgrad-programmet Personorientert helsearbeid. Her lærer vi å ta hele personen i betraktning, ikke bare de utfordringene som vedkommende har som pasient eller bruker av et helse- eller velferdssystem.

I mitt (digitale) møte med NAV-systemet, opplevde jeg noe helt annet», skriver Linda, og forteller om et mildt sagt kronglete møte med NAV.

Det starter med en lang prosedyre for å få lagt inn startdato på sjukemeldinga, for å i det hele tatt motta sjukepenger.

– Regner meg som ressurssterk – hva da med de såkalte ressurssvake?

«Kompensasjon for at jeg ikke kan jobbe og motta vanlig lønn, er jeg jo helt avhengig av. Og for å være helt ærlig – etter 25 år i yrkeslivet uten en eneste dag som sjukemeldt, synes jeg også at dette har jeg ærlig fortjent», skriver Linda.

Det er blitt en jobb i seg sjøl å administrere og organisere sin egen sjukemelding, mener Linda: «Jeg, som anser meg som ei relativt oppegående dame i 40-åra, bruker en hel arbeidsdag på å få på plass denne startdatoen.

Når jeg, som regner meg som ressurssterk og vant til forskjellige digitale verktøy strever med dette, hvordan skal da såkalte ressurssvake personer forventes å navigere rett i dette digitale NAV-systemet?

Sparer vi virkelig noe på innsparingene?

Kanskje er det på tide å stikke fingeren i jorda og spørre seg om vi virkelig sparer noe på dette digitale systemet?», skriver Linda, og problematiserer effektiviseringa:

«Hvis målet er å effektivisere, er det vel et mål å effektivisere for alle parter – ikke bare flytte ressursbruken fra NAVs egen organisasjon over til pasient og helsevesen.

Linda skriver at hun som ansatt i helsevesenet sjøl veit at hun og kollegene hennes ikke har flust av tid i utgangspunktet:

– Utelukkende positive kommentarer

«Er det ikke andre og mer viktige oppgaver både legen og de NAV-ansatte burde bruke tida si på, enn å fylle ut startdatoer? Hvor ble fleksibiliteten og egen vurderingsevne i disse to vesenene av?

Hvordan havna vi her og hvor er den menneskelige kontakten når vi som mest trenger den?», skriver Linda. Hun får stor støtte fra fjern og nær:

– Utelukkende positive kommentarer og mange som kjenner seg igjen!, forteller Linda til ReAvisa.

