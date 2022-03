Konkurrerer med hele verden – i en industrihall i Re

Denne helga gir 34 CrossFit Revetal-medlemmer alt i en verdensomspennende konkurranse. I fjor gikk fire videre fra Re.

CrossFit Revetal ble starta opp i 2014, og for fem år siden flytta de fra treningssenteret på Revetal til en tidligere Revac-hall på Lundteigen.

Hit finner 140 sprekinger veien for å trene CrossFit, og 34 av dem har meldt seg på The Open, med siste kvalifiseringsøkt denne helga.

Uheldig start

– Hvem som helst kan melde seg på, over hele verden. Så går de ti prosent beste fra hver verdensdel videre, så vi veit ikke nå hva kravet blir for å kvalifisere seg, forklarer CrossFit-driver Tone Hjelmtvedt til ReAvisa.

Hun og ektemannen Klavs Kjeldmand tok over i januar 2020, rett før pandemien sørga for full nedstengning og flere lange perioder med veldig begrensa drift.

– Litt uheldig start, kan du trygt si.

– Vi har det veldig moro her

– Men jeg har hatt full jobb ved siden av gjennom hele pandemien, det er først fra nå på nyåret i år at jeg satser for fullt på CrossFit – så nå er det dette på heltid.

– Det er en drømmejobb, forteller Tone, – jeg er veldig heldig som kan gjøre det jeg synes er gøyest av alt i hele verden, hele tida.

– Det å møte mennesker som vil være i aktivitet, se utviklinga deres, og ta i mot folk til et veldig godt miljø. Vi har det veldig moro her.

Jasser seg opp

Også The Open er mest for moro, sjøl om det kan gå litt til hue på noen og enhver. Hallvard Holtung fra Fon innrømmer at det koster litt.

– Du jasser deg sjøl opp og setter noen hårete mål, som gjør at du må strekke deg enda litt lenger og pushe deg sjøl enda litt hardere.

I fjor gikk Hallvard videre i konkurransen, som en av fire fra Re.

Forbedrer resultatet

I år prøver han å ha et helt avslappa i forhold til kvalifisering, siden han ikke veit om han rekker alle testene. Du må gjennomføre alle, innen ei gitt tid.

– Guttungen har blitt plukka ut til en talentsatsing i fotball, så vi reiser til Italia. Vi får se hva det blir til med The Open da.

Men Hallvard klarte ikke annet enn å ta test nummer to to ganger – for å forbedre resultatet.

Fast inventar

– Jeg følte at jeg kunne klare å gjøre det bedre, og det stemte – for nå ble det mye bedre, sier en glad og sliten Hallvard til ReAvisa. Du kan nemlig gjøre testene så mange ganger du vil, innafor et tidsvindu på noen dager.

– Det som er mest moro med CrossFit er at alle setter sine egne mål. Derfor passer det for alle, forteller Hallvard som har gått på CrossFit nesten siden starten i Re. Han er fast inventar i industrihallen på Lundteigen.

– Nå har vi drivi på en og en, med avstand og antallsbegrensning og flere perioder helt stengt, i to år. Det er ikke like moro – det er jo det sosiale som er hovedgreia.

Deltakere fra 13 til 68 år

Av de som er med The Open i år, er de i alderen 13 år og opp til 68. Noen er med for aller første gang, andre er veteraner med sju års deltakelse – helt fra da CrossFit Revetal første gang var med på konkurransen.

De som gikk videre i fjor var nevnte Hallvard Holtung i klassen for menn 35 – 39 år og Helene Havang i klassen for kvinner 50 – 54 år – Helene ble i fjor også verdensmester i sin aldersklasse for Funktional Fitnes.

CrossFit-sjefa Tone Hjelmtvedt gikk videre i klassen for kvinner 35 – 39 år, pluss åpen klasse. Marianne Løvdok gikk også videre i åpen klasse.

Ekstra spennende i år

Hvor mange som går videre fra industrihallen her i Re i år – og hva som kreves for å gå videre – er helt umulig å si før resultatene foreligger en gang i løpet av neste uke.

– Det kommer kanskje mest an på hvor sjuk du ble av korona, og hvor du er i løpet for å trene deg opp igjen, forteller Tone. – Nå har vi hatt det, alle sammen. Flere er litt prega fortsatt.

– Så i år blir det nok ekstra spennende å se hvor lista legges for de ti prosent beste i hele Europa.

Verdensfinale

De som går videre skal i ilden igjen i slutten av april, også da gjennomføres testene i industrihallen på Lundteigen, med dommere som rapporterer inn resultatene.

Går man videre herifra så blir nåløyet smalere og smalere før det til slutt er en verdensfinale.

I kveld er deltakerne i gang siste innspurt i den siste helga med kvalifisering.

Les mer om sport i Re.