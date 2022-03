Lag og foreninger i Re kan søke strømstøtte

Også lag og foreninger sliter med høye strømpriser denne vinteren. De kan søke strømstøtte bevilga av Stortinget, formidla av kommunen.

– Vi har fått få søknader om strømstøtte til lag og foreninger i Re, forteller Anders Nygaard, tjenesteleder idrett og friluftsliv, og Ida Johre, virksomhetsleder for kultur og idrett i Tønsberg kommune, til ReAvisa.

Kanskje nettopp fordi tiltaket ikke har vært nevnt i ReAvisa – før nå, om enn med en ganske kort frist i skrivende stund: Fristen er tirsdag til uka, 15. mars klokka 13.00.

Statlige strømkroner til lag og foreninger i kommunen

Bakgrunnen for strømstøtten til lag og foreninger er Stortingets bevilgning på 250 millioner kroner for å hjelpe frivillige organisasjoner med å håndtere de høye strømprisene.

– Mange frivillige organisasjoner eier eller leier bygg og anlegg. De høye strømprisene har ført til langt høyere utgifter enn vanlig, og vi veit at mange opplever situasjonen som krevende.

– Derfor er vi glade for at Stortinget har bestemt at staten skal bidra, og oppfordrer organisasjoner om å søke om støtte.

Sikter mot en rask utbetaling

Kommunen skal fordele tilskuddsbeløp etter dokumentert forbruk for desember og januar i godkjente søknader. Mer info om dette, pluss søknadsskjema, finner man på Tønsberg kommunes nettsider (ekstern lenke).

– Vi forutsetter at organisasjoner med strøm- eller fjernvarmeutgifter i desember og januar også har utgifter i februar og mars. Men for å sikre rask utbetaling, blir ikke søkerne bedt om å dokumentere forbruket for disse månedene.

– Vi kommer til å estimere et forbruk i februar og mars basert på forbruket i de foregående månedene.

