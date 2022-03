EM-tidsskjema er klart: Sjekk når Jeanette skal konkurrere på norsk jord

Europamesterskapet i luftvåpen kommer til Norge og Vikingskipet. Og endelig er det fritt fram for å heie fra sidelinja igjen – her ser du når du kan ta turen til Hamar for å heie på Re-jenta.

Jeanette Hegg Duestad (22) er en av de store favorittene og Norge er et av verdens beste landslag:

– Det er ingen tvil om at vi aldri har stilt så sterke lag til EM noen gang, står det på EM-arrangørens nettsider.

Stor hjemmefavoritt

Tidligere på nyåret i år ble Jeanette norgesmester. Så seint som tidligere i mars tok hun sitt første individuelle verdenscup-gull i Kairo, der også Norge tok enda et gull og et sølv.

Og som vi husker: Jeanette imponerte stort i OL i fjor sommer, der hun ble historisk som den beste norske kvinnelige skytteren gjennom OL-historien.

Nå er Jeanette klar for EM på hjemmebane, i Vikingskipet på Hamar – og programmet for mesterskapet er klart.

EM åpner med para-øvelser denne uka, så skal juniorene konkurrere, før seniorene – med Jeanette – avslutter EM.

Følgende tider skal Re-jenta konkurrere:

Fredag 25. mars er det individuell konkurranse , med innledende skyting fra klokka 10.15 og finale cirka klokka 13.00. Jeanette Hegg Duestad framheves som den største norske favoritten etter fjerdeplassen i Toyko-OL, der Re-jenta satte ny olympiske rekord i kvalifiseringa med 632,9 poeng.

, med innledende skyting fra klokka 10.15 og finale cirka klokka 13.00. Jeanette Hegg Duestad framheves som den største norske favoritten etter fjerdeplassen i Toyko-OL, der Re-jenta satte ny olympiske rekord i kvalifiseringa med 632,9 poeng. Lørdag 26. mars er det mix-konkurranse , med innledende skyting fra klokka 10.00 og finale cirka klokka 14.00. Lagene består av en skytter av hvert kjønn, og hver nasjon kan stille med to lag. Jeanette Hegg Duestad og Jon-Hermann Hegg vant denne øvelsen i verdenscupen i Kairo tidligere i måneden.

, med innledende skyting fra klokka 10.00 og finale cirka klokka 14.00. Lagene består av en skytter av hvert kjønn, og hver nasjon kan stille med to lag. Jeanette Hegg Duestad og Jon-Hermann Hegg vant denne øvelsen i verdenscupen i Kairo tidligere i måneden. Søndag 27. mars er det lagkonkurranse, med innledende skyting fra klokka 12.30 og finale cirka klokka 16.00. Det er tre skyttere av samme kjønn på hvert lag, og hver nasjon kan stille med ett lag.

Finalene under EM vil bli streama og sendt på TV2 Play og TV2 Sport 1.

