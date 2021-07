Fra en liten skytebane på Krakken til OL i Tokyo

Lokalavisa møter Jeanette Hegg Duestad før avreise til Tokyo og sommer-OL – og vi møter henne der alt starta.

OL i Tokyo arrangeres fra 23. juli til 8. august 2021. Og vi her hjemme i Re kommer til å sitte klistra til skjermen for å følge med.

For vi har ei Re-jente med, som har gode muligheter:

Personlig rekord bedre enn verdensrekorden

22 år gamle Jeanette Hegg Duestad fra Fon har tross sin unge alder tatt skytterverden med storm, med en personlig rekord som er bedre enn verdensrekorden.

Den ble satt i NM i fjor, men verdensrekorder kan bare godkjennes fra verdenscup eller internasjonale mesterskap, så resultatet på 1.190 ble ikke tellende.

Det vil si utrolige 110 tiere og 10 niere på 120 skudd!

En prat med lokalavisa der alt starta

Hun høster mye oppmerksomhet i rikspressen, men som en av de siste punktene på planen før avreise tok Re-jenta seg tid til en prat med ReAvisa.

Og det skjedde der alt starta: På den lille skytebanen på det som den gang var Fon skole, nå Fon barnehage.

Det var nemlig bare en tilfeldighet som gjorde at storskytteren fikk sansen for sporten:

– Jeg er rett og slett litt nerd, altså

Jeanette skulle som 8- eller 9-åring, hun er litt usikker sjøl på hvor gammel hun var, egentlig gå enda et poenglangrenn på Krakken i Fon, men så ble skirennet avlyst på grunn av dårlig vintervær.

Da ble det heller inn på skytebanen og prøve seg der. Og det ga mersmak. Veldig mersmak. Konkurranseinstinktet ble kjapt tent:

– Jeg har fokus på detaljer og småpirk. Jeg fortsetter å terpe til det sitter. Jeg er rett og slett litt nerd, altså.

Årets idrettsnavn i Re for fem år siden

Da Jeanette så at hun ville satse, gikk turen fra breddeklubben i Re til skytterklubben på Sem. En klubb utafor kommunegrensa den gang – nå i samme kommune: – Jeg er Re-jente, da, understreker hun i prat med ReAvisa.

Merittene til Jeanette er allerede veldig lang, tross sin unge alder i skyttersporten. Hun har mange topp-plasseringer både i nasjonale og internasjonale konkurranser, og hun har satt flere rekorder.

En av de tidligste utmerkelsene var Årets idrettsnavn i Re i regi av ReAvisa for seks år siden. Allerede da hadde innsatsen hennes for å bli best blitt lagt merke til.

– Et godt grunnlag er lagt – nå er det bare å kose seg maks!

Jeanette har så absolutt en real sjanse for OL-medaljer, og hun får tre forsøk: 10 meter luftrifle, 10 meter mix-team, 50 meter helmatch.

Sjøl sier Jeanette at hun gleder seg og reiser til Tokyo med et mål om å kose seg maks, og hun tror hun klarer å ha lave skuldre:

– Jeg veit at jeg har lagt et godt grunnlag. Den jobben er allerede gjort. Greia nå er å utnytte den kapasiteten jeg veit er der.

– Så da er det bare å kose seg og nyte det – og gjøre mitt beste.

Tre konkurransedatoer

Fanskaren her hjemme i Re kan allerede nå sette av tre konkurransedatoer:

24. juli, 27. juli og 31. juli skal Jeanette konkurrere i OL.

Ei hel hjembygd heier, og lokalavisa følger selvfølgelig også med!

Fra arkivet: Jeanette Hegg Duestad er Årets idrettsnavn i Re 2015.

Sommer-OL i Tokyo er de 32. olympiske sommerlekene og skulle etter planen holdes i 2020, men på grunn av koronapandemien er lekene utsatt til 2021.

OL starter fredag 23. juli og avsluttes søndag 8. august.

Les mer om Jeanette Hegg Duestad i ReAvisa-arkivet.

Les mer om sport i Re.