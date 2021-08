Her kommer OL-helten hjem til en overraskelse fra ordføreren: – Dette har bare vært helt ellevilt, Jeanette!

En liten komite fra den nye storkommunen vår sto klare for å gi OL-helten en oppmerksomhet, nå som Jeanette Hegg Duestad er tilbake på norsk jord: – Tidenes beste norske kvinnelige olympier, det er bare helt ellevilt!, gratulerer ordføreren.

Etter tre rekorder, med ny olympisk rekord og ny europeisk rekord, pluss tidenes beste plassering i OL av en kvinnelig norsk skytter, kom Jeanette Hegg Duestad (22) hjem fra Tokyo-OL til Re seint i går.

Etter litt søvn i forsøk på å snu døgnet riktig vei igjen, ble hun overraska med et liten oppmerksomhet fra Tønsberg kommune ved ordføreren.

Hele bygda strutter av stolthet

Ordfører Anne Rygh Pedersen hadde med seg kommunalsjef for kultur, nærdemokrati og inkludering Unni Bu og virksomhetsleder kultur og idrett Ida Charlotte Johre – begge to med fartstid fra gamle Re kommune.

Ingen tvil om at de strutter av stolthet, akkurat som resten av Re-bygda, over det Jeanette har prestert. Det ble til slutt to fjerdeplasser og en niendeplass – en knallsterk OL-debut.

Janette var glad for å være tilbake på norsk jord etter en flyreise på over et halvt døgn.

Travle dager igjen – om litt

– Nå gleder jeg meg til å spise norsk sjokolade, det var noe av det jeg savna mest mens jeg var borte. Så da veit jeg det til Paris-OL om tre år. Masse norsk sjokolade i kofferten!

Da passa det perfekt at oppmerksomheten ikke bare var blomster, men også en diger godtepose – pakka inn i et nett med byjubileumslogoen til Tønsberg på.

Jeanette forteller at hun har ikke mye tid til å ligge på latsida, men litt sofaligging og sjokoladespising skal det bli.

Tar med seg massevis av gode erfaringer

– Jeg skal landet litt mer, men så har jeg det egentlig allerede litt travelt med å lade opp til nye konkurranser, forteller hun og ramser opp hva som står på kalenderen framover. Det er ikke småtteri.

Det store målet nå er EM på hjemmebane på nyåret, neste VM, og ikke minst OL i Paris om bare tre år. Hun føler seg bedre rustet til nye utfordringer, enn noen gang:

– Jeg tar med meg massevis av gode erfaringer fra dette OL-et, og veit at jeg takler presset også der.

Henger allerede nå med helt der oppe i toppen

– Nå skal jeg trene masse videre, men jeg er jo ikke aleine om det, sier Jeanette og ler, – for det skal vel hele resten av verdenseliten, også.

Jeanette forteller at målet er medalje i neste OL. – Til Tokyo reiste jeg for å høste erfaring, så fikk resultatene komme som de kom.

– Da det ble så nære medalje – to ganger! – er det litt surt at det ikke ble stang inn, men jeg må bare være fornøyd med at jeg allerede nå henger med helt der oppe i toppen.

Jeanette har framtida foran seg, bare 22 år gammel. Og hennes olypmiske rekord fra 10 meter luftrifle-kvalifiseringa vil nok stå i lange, lange tider.

Les mer om Jeanette Hegg Duestad.