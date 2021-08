Re er glemt i en ny undersøkelse: – Ganske avslørende hvilket fokus politiet har på Re og Revetal

Politiet spør om hvordan sommeren har vært der du bor. Og vil ha svar fra alle deler av den nye storkommunen. Men vi fra Re kan ikke svare for vår del av den nye storkommunen.

Politiet ønsker tilbakemeldinger fra hele Tønsberg kommune: Sentrum, Vear, Sem, Eik/Barkåker, Tolvsrød – og kategoriene der stopper der.

Hvor er Re og Revetal?

Veldig mange reaksjoner

– Her har øvrigheta glemt at vi eksisterer! Kanskje ReAvisa kan lage en sak på dette og minne dem på at vi eksisterer!, tipser Inge Hestnes.

Og sånn blir det. Han er nemlig en av veldig mange ReAvisa-lesere som reagerer på Tønsberg-kategoriene i undersøkelsen.

– I gamledager var vi så viktige at vi hadde eget lensmannskontor. Men nå….

– Avslørende

– Ganske avslørende hvilket fokus politiet har på gamle Re og bygdebyen Revetal når de nevnte steder går under kategorien «annet», mener en annen svært engasjert ReAvisa-leser, Henning Larsen.

Han oppfordrer alle likevel til å svare på undersøkelsen. Han har et håp om at fokus som kjapt forsvant da det var kroken på døra på lensmannskontoret, kan vende tilbake?

– Kanskje vi kan lære «lovens lange arm» at «nærpolitiet» egentlig skulle hatt lange nok armer til å nå helt ut til gamle Re.

En femtedel av innbyggerne – pluss all motorungdom?

Politiet trengs her, mener mange ReAvisa-lesere, som mener politiet på politistasjonen i Tønsberg må være klar over at:

– En femtedel av nye Tønsbergs innbyggere bor her.

– Og Vestfolds ungdom samles her!

Frykten for «Nærpolitireformen»

Mye av det som ble advart mot før nedleggelsen av lensmannskontoret har slått til. ReAvisa skreiv flere saker om nedleggelsen:

Spesielt skolene frykta for det gode preventive ungdomsarbeidet, men også gammel-ordføreren i gamle Re, innbyggere i Re, og ikke minst den siste lensmannen på Revetal, var bekymra for det samme.

De frykta dårligere lokalt politiarbeid med lenger avstand, mindre løpende lokalkunnskap, og mindre mulighet til tett oppfølging av lokale saker.

Henlagt, henlagt, og så videre

ReAvisa har tatt kontakt med kommunikasjonsavdelingen i Politiet i Sør-Øst på morgenkvisten for å spørre om undersøkelsen. Når vi får svar, vites ikke.

For lokalavisa oppfører seg akkurat som før, og forventer svar på små og store ting i bygda vår – akkurat som da det var lensmannskontor rett borti gata. Det skulle ikke bli dårligere, men bedre.

Erfaringene er likevel at den ene saken etter den andre vi følger opp henlegges, nesten samme hvor gode grunner og bevis det er til å forfølge saken. Dermed er det mange som dropper å anmelde i det hele tatt.

Saker som opprører bygda og engasjerer stort

Tre eksempler av mange saker som opprører og engasjerer i bygda, og som lokalavisa «maser» om – bare den seinere tida:

Hva er begrunnelsen?

ReAvisa driver og graver i mange andre spennende og viktige politi-saker, også. Men det er som sirup å komme fram til rette vedkommende og få svar på det man lurer på.

Når svaret fra kommunikasjonsavdelingen foreligger, skal vi selvfølgelig videreformidle det. Vi har fått svar om at det er ferieavvikling om dagen.

En av mange som er spent på svaret når det foreligger, er Tønsberg-ordfører Anne Rygh Pedersen.

Ordføreren: – Det synes jeg høres veldig rart ut

ReAvisa spør om ordførerens reaksjon, på det mange av våre lesere reagerer på. Vi sender henne en skjermdump av kategoriene du kan velge for Tønsberg kommune. Der Re / Revetal mangler.

– Det synes jeg høres veldig rart ut. Jeg vil gjerne høre begrunnelsen for det, understreker ordføreren til ReAvisa.

Så da får vi vente i spenning. Som så ofte i kontakten med det nye «nærpolitiet».

Undersøkelsen finner du her (ekstern lenke).

Les mer om lensmann på Revetal.