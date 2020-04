Brannen på middelalderplassen: Politiet har fått flere tips

– Vi kan bekrefte at politiet har mottatt tips i saken og at det gjøres vurderinger ut ifra dette.

Det forteller Camilla Hålien Johansen, politioverbetjent ved forebyggende seksjon, Vestfold, i Sør-Øst politidistrikt, på spørsmål fra ReAvisa om hvor saken nå står, ei uke etter brannen.

Lokalavisa har fått flere henvendelser fra folk som har observasjoner og levert inn tips til politiet, etter brannen midt på Revetal torsdag 9. april.

Mistenker at menneskelig aktivitet er brannårsaken

Middelalderboden brant helt ned. Brannvesenet fikk kjapt kontroll så ikke brannen spredde seg, på et knusktørt Revetal i påskeuka. Men boden var ikke mulig å redde fra flammene.

Politioverbetjenten bekrefter at det er kommet inn tips, og at det gjøres vurderinger utifra dette. Men hun vil ikke si mer om hvor saken står nå.

Men i det ligger det vel en mistanke om at menneskelig aktivitet kan ligge bak brannen, enten det er ved et uhell, uforsiktighet, eller om boden er påtent med vilje.

Stor bruksverdi

Sjøl om verdien på boden i seg sjøl ikke er så svimlende sum, ble det lagt ned en stor jobb for å få den klar og fin til årets Re middelalderdager.

Og under årets Re middelalderdager ble den satt stor pris på, også som ei lita kirka under barnehage- og skoledagene, og som bod for utstyr, ting og tang under festivalen.

Flere ReAvisa-lesere har tatt kontakt og mener det er veldig synd at boden nå er borte: Den var både pen å se på og kjekk å ha. Men fikk dessverre stå ei veldig kort tid.

