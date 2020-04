Skal du fyre opp bål? Bruk vett – og ha med vann!

Slokker du kaffebålet fullstendig før du forlater det, har du lov til å fyre opp der det garantert ikke fører til brann. Ellers kan du stå for veldig mye trøbbel.

– Det er helt unødvendig at brannmannskapene må ut i skogen for å slokke rester av bål. Det ansvaret har du som tenner bålet, minner Vestfold interkommunale brannvesen (VIB) om:

– Derfor oppfordrer vi alle som skal på tur til å ta med seg en til to halvannenliters flasker med slokkevann.

Mange slokker etterlatte bål

– Takk for at du bærer med deg den ekstra børen for brannsikkerheten!, skriver VIB på sin Facebook-side: