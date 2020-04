Bursdagspenger til IL Ivrig: – For en gla’nyhet oppi alt!

Re-turnerne gleder seg, som alle andre, til normale dager igjen med trening, hopp og sprett. Da kan de ta sats på ei splitter ny og stor trampoline.

Dette kunne du først lese i ReAvisa på papir april 2020 – last ned gratis!

IL Ivrigs turngruppe har medlemmer fra bare et halvt år, her kan de bli med helt fra de kan krabbe, til damegrupper med spreke turnere oppi 60-åra, forteller Turn-leder Laila Hestnes.

Hun tok ledervervet for turngruppa for første gang for 18 år siden, og nå jubler hun over muligheten til å kjøpe ei ny trampoline.

– Dette vil glede alle våre turnere!

Det er Meny Revetal som deler ut bursdagspenger i forbindelse med deres 110-årsjubileum – les mye mer om det i årets februar-avis. Allerede har Kulturhuset Elverhøy teater og Re hagelag fått 10.000 kroner hver, og nå er tredje mottaker trekki ut:

IL Ivrigs turngruppe, som skriver i søknaden: “IL Ivrigs turngruppe har i noen år jobba med å få til en turnhall til våre turnere. Siden dette er veldig kostbart ser vi oss ikke råd til å kjøpe nye trampoliner. Det hadde vært kjempestas å kunne fått tilskudd til dette. Det vil glede alle våre turnere”.

Det var turnleder Laila som sendte inn søknaden, som ble trekki ut av gammel-ordføreren i Re Thorvald Hillestad. Se trekningen, som ble foretatt før korona-krisa, på vår Facebook-side og i toppen av denne saken.

– For en gla’nyhet oppi alt!

– For en gla’nyhet oppi alt, sier en jublende glad turnleder til ReAvisa. – Det er penger som kommer veldig godt med, sier hun på vegne av 250 aktive medlemmer som trener i Vålehallen.

Pengene skal gå til ei turn-trampoline som koster rundt 50.000 kroner, så bidraget blir en del av finansieringa. – Dette er et veldig godt og gledelig bidrag på veien, jubler Laila på telefon til ReAvisa.

– I dag har vi trampetter, et slags springbrett, men nå kan vi også ha trampoline i Vålehallen.

Turn-trampoline er ganske lik sånne vi har i hagene rundt om, men bare en god del større, forklarer Laila.

Økning i medlemsmassen

Hun har vært trener i turnklubben siden 1991, og tok ledervervet første gang i 2002. Med unntak av noen år med familieforøkelse, har hun vært leder i de fleste åra siden da.

– Ekstra hyggelig er det at vi i det siste opplever en økning i ungdomsgruppa. Med denne trampolina skal vi få til et enda bedre tilbud, så dette blir enda mer moro framover!, sier en entusiastisk Laila på vegne av en stor turn-gjeng.

Som nå gleder seg bare enda mer til normale dager.

