Gjør som Ellen og Einar – del dine turbilder med oss!

Aldri så gæli at det ikke er godt for noe. For aldri før har vel flere lagt ut på tur i spennende og flott Re-natur?

Vi er heldige som har skauen rett utafor døra her i Re. Mange søker trøst, avkopling og åndelig påfyll i en natur som våkner til live, akkurat som i en vanlig vår.

Sjøl om det for oss er en ganske så unormal vår, i disse korona-tider.

Vi vil vise fram den gode sida av korona-krisa!

Enten om du er på tur med OL Trollo-kart i handa, eller på natursti-runde på Bibo, følger merka turløyper eller er på oppdagelsesferd på umerka stier – knips et bilde av deg og turfølget, flott natur, eller dyr, blomster, utsikt eller formasjoner du skulle treffe på.

For nå vil vi vise fram denne gode sida av korona-krisa: Alle som er ute på tur i vår kortreiste natur!

Smell over ditt turbilde på ReAvisas Facebook-side eller på Tips@ReAvisa.no.

Vi gleder oss til å dele deres flotte turopplevelser med alle våre lesere!

ReAvisa vil fortsatt være gratis, men mange spør om å få bidra med en liten slant.

Vi har Vipps 54 02 82 / konto 1506.09.87979.

