IL Ivrig har mekka en quiz-runde på Bibo

I disse korona-tider blomstrer kreativiteten rundt om i idrettslag i Re. All organisert idrett er lagt på is, men det går an å ha smittefri moro likevel!

OL Trollo trykker opp nye kart og inviterer til smittefri orientering i flott Re-natur. Re FK har dratt i gang «Re FK challenge», der alt du trenger er kreativitet og kamera.

Nå kommer IL Ivrig på banen med en «quiz-trim-sti», informerer idrettslaget på sin egen Facebook-side. Fortsatt innenfor råd og restriksjoner som gjelder i disse korona-tider.

Ikke treninger, men tur

– Vi kan jo ikke tilby treninger, men det er fremdeles anbefalt å gå tur. Vi har derfor lagd en quiz-trim-sti som kan benyttes.

– Start er kiosken på Bibo, så er det en liten runde i lysløypa, før dere ender på Bibo igjen.

Spørsmålene er i kategorien «lett blanding», der noen svar skal være mulig å kunne, mens andre må man gjette seg fram til svaret på.

Trekker ut en vinner til uka

– Hensikten er uansett å bevege seg. Men med avstand til hverandre.

Og for å gjøre det hele litt spennende, kan alle sende inn svarene til IL Ivrig, så trekkes det en vinner neste uke.

– Vi håper postene henger i fred for vind og andre, skulle det mangle noen så gi oss beskjed.

– Lykke til!

Her kan du lese alt om korona-krisa i Re.