Bråstopp for det lokale idrettslivet – men ikke her!

Sjøl om all organisert idrett er lagt på is, er det et idrettslag som er mer aktivt enn noen gang – med smittevernvennlig og helsefremmende aktiviteter, også i disse korona-tider.

Det lokale orienteringslaget i Re, OL Trollo, har turorienteringskart til alle som har lyst til å prøve seg i flott Re-natur.

Det trykkes også opp ekstra Langevann-kart i disse korona-tider – ei tid der mange søker ut i flott Re-natur for avkopling og rekreasjon.

Smittefritt tilbud

– Orientering er et helsefremmende og smittevernvennlig tilbud i ditt nærområde, forteller OL Trollo-leder Jan Bøhle på epost til ReAvisa.

Han har flere turalternativer klare, deriblant Gretteåsen i Undrumsdal som er en del av orienteringslagets femmerkart.

Det kan kjøpes på sportsbutikken på Revetal fra og med 3. april, eller lastes ned via OL Trollos nettside (ekstern lenke).

Trekker ut premier

Og videre:

Nytegna orienteringskart uten poster for området rundt Langevann og ned til kraftlinja i A3-format, pluss det gamle Langevann-kartet med turorientering-poster.

– Her kan du sende inn postkode-setningen OL Trollo på epost til post@trollo.no, så trekker vi ut en premie, forteller Jan.

Også dette kartet kan lastes ned via OL Trollos nettside – gratis.

Frivillig å betale i disse korona-tider

I tillegg kan noen kart hentes i ei sjølbetjent kartkasse på garasjen i Brårveien 249 i Ramnes fra og med 1. april.

– Her er det frivillig å betale i disse korona-tider, se oppslag ved kassa for mer info. For de som vil betale, er det vipps til 14094 som gjelder.

– Gå eller løp i skauen når du vil fram til 1. oktober, avpassa etter egen form, tempo, vær og motivasjon, oppfordrer Jan via ReAvisa.

Den lokale orienteringsklubben har rundt tredve medlemmer fra sju til nesten hundre år.

Mye på planen

Orientering er en billig idrett, med lite behov for dyrt utstyr. – Vi løper i skauen og finner poster med kart i handa. Det finnes forskjellige løypelengder og vanskelighetsgrader, forteller Jan.

I normale tider deltar de på løp i helgene og en del tirsdag-ettermiddager i løpet av året. Nå er disse organiserte aktivitetene lagt på is, også her. Men egentrening i skauen, eller i små grupper med god avstand mellom seg, er fritt fram ifølge rådene restriksjoner.

Skulle korona-tiltakene bli lempa på, har OL Trollo mye på planen: Cup med rundt 150 deltakere på Revetal tirsdag 5. mai, gratis treningsløp for nybegynnere på alle onsdagene i mai, og gratis opplæring og lån av kompass og tidtakerbrikke, med mer.

Utpå høstparten skal OL Trollo etter planen stå for kretsløp med opp mot 200 deltakere på nytegna kart i skauen mellom Langevann og Hjerpetjønn.

– Overhold råd og restriksjoner!

Mer info om orientering finner man på www.turorientering.no – det er gratis å registrere seg. For medlemskap i OL Trollo, sjekk klubbens nettside, minidrett.nif.no eller OL Trollo på Facebook, oppfordrer Jan Bøhle, som er å treffe på telefon 993 88 609.

– Og selvfølgelig, minner Jan om, – alle SKAL følge myndighetenes pålegg sånn at smittevernreglene overholdes – også i skauen.

Det skulle la seg gjøre ute i den store, flotte Re-naturen.

– God tur!

