Hengsrø smie slepper ny skive «korona-style»

Alle gode ting er tre, heter det. For Hengsrø smie er det hvert fall et annerledes plateslipp, for deres tredje plate.

Hengsrø smies tredje plate «Entropi» feires lørdag 28. mars som planlagt, men på en ikke-planlagt måte midt oppi korona-krisa:

Det blir slepp-konsert på Facebook, i en redusert versjon: Kasper Søyland skal spille sakrale versjoner av noen utvalgte låter ved flygelet.

Vipps så får vinyl

Singelen «Hemmelig beskjed» er allerede sleppi, og er tilgjengelig der du streamer eller kjøper din digitale musikk.

Hele albumet kommer i morgen, fredag 27. mars. Og albumet gis ut på vinyl også.

– Vinylen har ankommet gården, og du er hjertelig velkommen til å kjøpe ved å vippse 225 kroner til Kasper Søyland med telefon 951 25 593.

– Jekk deg en pils og sett deg godt til rette!

– Husk å skrive adressen din i merknadsfeltet, så sender vi deg en plate når ting roer seg.

Lørdagens konsert starter klokka 21.30, og det eneste du trenger å gjøre er å ha bandets Facebook-side oppe.

– For optimal opplevelse anbefaler vi at du kobler til chrome-casten eller eple-tv-en din, jekker en pils og setter deg godt til rette i sofaen! Ta hånd om dere!

