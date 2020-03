Korta ned åpningstidene – men tilbake til normalen nå

Flere enn noen gang er ute på tur, i disse korona-tider. Det merker Marthe og Sport 1-gjengen, som selger utstyr til aktive reinger. Så stor er pågangen i den lokale sportsbutikken, at nå utvides åpningstidene tilbake til normalen igjen.

Intet mindre gleder gjengen i sportsbutikken på Re-torvet mer, enn å få folk ut i frisk luft. Enten det er på tur med OL Trollo-kart i handa, eller på natursti-runde på Bibo, eller noe helt annet.

For på Re-torvet står daglig leder og butikksjef Marthe Holt (22) på for å forsyne folk med det de måtte trenge av turutstyr, turklær, sykler og alt annet som hører våren til. Spesielt populært nå om dagen er el-sykler, får ReAvisa fortalt.

Kjører på med vanlige åpningstider igjen

I disse korona-tider var Sport 1 Revetal en av flere butikker som korta ned åpningstidene, fra å holde oppe fra klokka 09.00 til 20.00, til å stenge to timer tidligere, klokka 18.00.

Men nå snur de på flisa, og kjører på som normalt igjen. Og det er flere gode grunner til det:

For eksempel at lenger åpningstid kan spre kundene bedre utover. Det er stor pågang i sportsbutikken i disse dager. Marthe og sportsgjengen opplever at det kan komme mange på en gang, spesielt mellom klokka 14.00 og 17.00.

Da har det hendt at de har slusa kunder inn i butikken i puljer, så det ikke blir for mange av gangen. Det kan være lurt å legge handleturen til morgen eller kveld.

Service – og smittevern – i fokus

Dessuten er sportsbutikken blant dem som trengs i disse tider, og blant dem som kan holde hjula i gang – og blir til og med oppfordra til det av myndighetene.

Med smittevern: Her vaskes alle flater, hele dagen. En ansatt er dedikert til å vaske, mens alle de andre vasker i hver ledig stund de kan få mellom kunder. Det krever mye av de ansatte.

Her har de satt en tometersregel de ansatte seg i mellom, og til kundene.

Men servicen skal være minst like god – på avstand.

Åpent som «normalt»

Kunder anbefales å sjekke ut Sport 1 på nettet før de kommer i butikken, for å ha en god plan for handelen. Det er også mulig å betale på vipps.

Hele sportsbutikken, med sykkelverksted og alt, er åpen som normalt. Nå også med normal åpningstid.

Ni ansatte er i jobb i butikken hver dag. Glade for å beholde jobben sin, i disse korona-tider.

