Mange små viser stor kreativitet: Varer på trappa, åpen gård med en eksklusiv vri, og bakevarer på bestilling

Det er ei utfordrende tid for mange som driver butikk. Men det er mulig å holde hjula i gang innafor rammene som er gitt. Her får du tre eksempler fra Re.

Det er mange små bedrifter i Re, som vi heier på. Folk som har oppfylt en drøm om å starte for seg sjøl, for å gjøre det lokale næringslivet enda mer komplett.

Og i disse korona-tider viser de små kanskje størst kreativitet. Her viser lokalavisa fram tre eksempler av mange (tips gjerne om andre i kommentarfeltet til denne saken på ReAvisas Faceboook-side).

Stengt – med salg på trappa

Vika landhandel på Svinevoll, som gjenåpna for snart tre år siden – 123 år etter at den første gang åpna tilbake i 1894 og 60 år siden det var kunder her sist -, har holdt stengt siden fredag 13. mars. To uker stengt merkes, også her:

– Ja, det er rare tider, ganske utrolig, sier Wenche Weum Bue på chat til ReAvisa. – Vi valgte å stenge av solidaritet med andre og av hensyn til oss sjøl. Våre barn er jo litt engstelig for sine gamle foreldre, sier den ferske 70-åringen til ReAvisa.

– Men det ikke så lett for en liten bedrift. Får jo inn mye varer som ble bestilt i høst, og ikke noe inntekt. Så nå legger jeg ut bilder, og har fått god respons. Mange henter på trappa og vippser betaling. Morsomt!

Landhandleren er å treffe på telefon 911 76 853 og epost wewbue@icloud.com – her kan det gjøres avtaler. – Kommer sterkt igjen senere!!!!, skriver Wenche, alltid like blid bak kassa – også den digitale.

Stengt – men baker på bestilling

Karin Gamst gjenåpna sitt lille hjemmebakeri på Solvoll i Våle for snart ett år siden. Da hadde hun vært utenfor arbeidslivet en stund, og fikk god hjelp av blant annet Revetal arbeid og kompetanse til å komme i gang igjen.

Også her stikker korona-krisa kjepper i hjula, men den blide bakeren gir seg ikke så lett: Sjøl om kafeen er stengt, er det oppe for henting av bestilte bakevarer fra klokka 11.00 – 14.00 hver lørdag.

– Jeg tar bestilling, baker, og pakker alt ferdig – og så henter kundene varene sine sjøl, forteller Karin til ReAvisa. Hun er å treffe på telefon 484 52 323.

Karins hjemmebakeri leverer også kortreiste bakevarer til dagligvarebutikker i Re.

Eksklusivt gårdsbesøk – familie for familie

I Undrumsdal har Holt-bonden Roar Lefsaker tatt i mot unger til åpen gård i snart tredve år. Aldri har de opplevd en bråstopp som nå. Men også her gjøres alt for å holde hjula i gang – og tilby gode gårdsopplevelser også i korona-tider:

– I samråd med kommunelegen åpner vi for avtalte familiebesøk. Det gjør at dere kan få dere en luftetur på gårdstunet og vi kan få noe inntekter i disse underlige tider, forteller Holt-bonden – som i fjor ble slått til Ridder av Re.

Familier kan bestille tid på epost til post@holtgard.no, der man oppgir hvilken tid man ønsker å komme. Det settes av inntil to timers besøk per familie i alle ukedager. For å begrense smittefare er kafeen stengt.

– Vi har satt en pris på et familiebesøk til 300 kroner, som kan vipses til 11 71 26, informeres det. – Da prøver vi dette inntil videre, forteller Roar og kona Rakel til ReAvisa.

Holder koken i disse korona-tider

Andre som holder åpent er de fleste butikker på Re-torvet, Spar Brekkeåsen, bensinstasjonene, Revetal gamle stasjon som kun kjører take-away, med flere.

Og Anne-Ka har Glasshytta i Vivestad åpen som normalt, fyllt opp med søte påskekyllinger.

Alle disse, og flere til, holder koken i korona-tider, med alle de smitteverntiltak som gjelder.

